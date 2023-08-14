Некоторые украинцы могут бесплатно арендовать жилье: как это сделать

Как бесплатно получить жилье на время войны

Жители, которые эвакуировались из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы "Прихисток".

"Инициатива создана по принципу доски объявлений. Владельцы жилья, которые готовы приютить у себя дома переселенцев, оставляют объявления о свободном жилье и контактах. А люди, нуждающиеся в жилье, могут сразу его найти и забронировать на несколько дней или на более длительный период. Жилье в рамках программы предоставляется бесплатно", - объяснили в Минреинтеграции.

Как найти жилье:

зарегистрируйтесь на сайте "Прихисток"

выберите оптимальный для вас вариант жилья

свяжитесь с владельцем жилья

Те украинцы, которые помогли переселенцам в рамках этой программы, получат право на льготы. Они смогут получить компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.

Жилье для переселенцев

Также переселенцы могут найти бесплатное жилье через специальные группы в соцсетях, а именно: "Житло для переселенців" в Facebook, либо на сайте "Допомогай".

Объявления о бесплатной аренде жилья для переселенцев публикуют и на сайте OLX, там есть возможность найти жилье как на территориях Украины, отдаленных от линии фронта, так и за рубежом.

Объявления о бесплатной аренде для переселенцев (скриншот)