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Деякі українці можуть безплатно орендувати житло: як це зробити

Хто і як може отримати безкоштовно житло на час війни (GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Українці, які були змушені покинути свої оселі через війну, можуть безплатно отримати житло в оренду.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Як безплатно отримати житло на час війни

Мешканці, які евакуюються з населених пунктів Куп’янського району Харківської області, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми "Прихисток".

"Ініціатива створена за принципом дошки оголошень. Власники житла, які готові прихистити у себе вдома переселенців, залишають оголошення про вільне житло та контакти. А люди, які потребують житла, можуть одразу його знайти та забронювати на декілька днів або довший період. Житло у межах програми надається безплатно", - пояснили в Мінреінтеграції.

Як знайти житло:

  • зареєструйтеся на сайті "Прихисток"
  • виберіть оптимальне помешкання
  • сконтактуйтеся з власником житла

Ті українці, які допомогли переселенцям в межах цієї програми, отримають право на пільги. Вони зможуть отримати компенсацію від держави на сплату комунальних послуг.

 

Житло для переселенців

Також переселенці можуть знайти безплатне житло через спеціальні групи у соцмережах, а саме: "Житло переселенцям" у Facebook, або ж на сайті "Допомагай".

Оголошення про безплатну оренду житла для переселенців публікують і на сайті OLX, там є можливість знайти оселю як на територіях України, які віддалені від фронту, так і за кордоном.

Оголошення про безплатну оренду для переселенців (скриншот) 

Читайте також про те, що деяким українцям роздадуть одяг, продукти і речі для дітей.

Раніше ми писали про те, що сім'ї з дітьми можуть отримати допомогу від благодійного фонду.

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Житложилье для переселенцев