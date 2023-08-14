Деякі українці можуть безплатно орендувати житло: як це зробити

Як безплатно отримати житло на час війни

Мешканці, які евакуюються з населених пунктів Куп’янського району Харківської області, можуть знайти житло у безпечних районах країни за допомогою програми "Прихисток".

"Ініціатива створена за принципом дошки оголошень. Власники житла, які готові прихистити у себе вдома переселенців, залишають оголошення про вільне житло та контакти. А люди, які потребують житла, можуть одразу його знайти та забронювати на декілька днів або довший період. Житло у межах програми надається безплатно", - пояснили в Мінреінтеграції.

Як знайти житло:

зареєструйтеся на сайті "Прихисток"

виберіть оптимальне помешкання

сконтактуйтеся з власником житла

Ті українці, які допомогли переселенцям в межах цієї програми, отримають право на пільги. Вони зможуть отримати компенсацію від держави на сплату комунальних послуг.

Житло для переселенців

Також переселенці можуть знайти безплатне житло через спеціальні групи у соцмережах, а саме: "Житло переселенцям" у Facebook, або ж на сайті "Допомагай".

Оголошення про безплатну оренду житла для переселенців публікують і на сайті OLX, там є можливість знайти оселю як на територіях України, які віддалені від фронту, так і за кордоном.

Оголошення про безплатну оренду для переселенців (скриншот)