Некоторые украинцы могут бесплатно арендовать жилье: как это сделать
Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут бесплатно получить жилье в аренду.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Как бесплатно получить жилье на время войны
Жители, которые эвакуировались из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы "Прихисток".
"Инициатива создана по принципу доски объявлений. Владельцы жилья, которые готовы приютить у себя дома переселенцев, оставляют объявления о свободном жилье и контактах. А люди, нуждающиеся в жилье, могут сразу его найти и забронировать на несколько дней или на более длительный период. Жилье в рамках программы предоставляется бесплатно", - объяснили в Минреинтеграции.
Как найти жилье:
- зарегистрируйтесь на сайте "Прихисток"
- выберите оптимальный для вас вариант жилья
- свяжитесь с владельцем жилья
Те украинцы, которые помогли переселенцам в рамках этой программы, получат право на льготы. Они смогут получить компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.
Жилье для переселенцев
Также переселенцы могут найти бесплатное жилье через специальные группы в соцсетях, а именно: "Житло для переселенців" в Facebook, либо на сайте "Допомогай".
Объявления о бесплатной аренде жилья для переселенцев публикуют и на сайте OLX, там есть возможность найти жилье как на территориях Украины, отдаленных от линии фронта, так и за рубежом.
Объявления о бесплатной аренде для переселенцев (скриншот)
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