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Некоторые украинцы могут бесплатно арендовать жилье: как это сделать

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Понедельник 14 августа 2023 11:02
Некоторые украинцы могут бесплатно арендовать жилье: как это сделать Кто и как может получить бесплатно жилье во время войны (GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, могут бесплатно получить жилье в аренду.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Как бесплатно получить жилье на время войны

Жители, которые эвакуировались из населенных пунктов Купянского района Харьковской области, могут найти жилье в безопасных районах страны с помощью программы "Прихисток".

"Инициатива создана по принципу доски объявлений. Владельцы жилья, которые готовы приютить у себя дома переселенцев, оставляют объявления о свободном жилье и контактах. А люди, нуждающиеся в жилье, могут сразу его найти и забронировать на несколько дней или на более длительный период. Жилье в рамках программы предоставляется бесплатно", - объяснили в Минреинтеграции.

Как найти жилье:

  • зарегистрируйтесь на сайте "Прихисток"
  • выберите оптимальный для вас вариант жилья
  • свяжитесь с владельцем жилья

Те украинцы, которые помогли переселенцам в рамках этой программы, получат право на льготы. Они смогут получить компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг.

Жилье для переселенцев

Также переселенцы могут найти бесплатное жилье через специальные группы в соцсетях, а именно: "Житло для переселенців" в Facebook, либо на сайте "Допомогай".

Объявления о бесплатной аренде жилья для переселенцев публикуют и на сайте OLX, там есть возможность найти жилье как на территориях Украины, отдаленных от линии фронта, так и за рубежом.

Некоторые украинцы могут бесплатно арендовать жилье: как это сделатьОбъявления о бесплатной аренде для переселенцев (скриншот)

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Ранее мы писали, что семьи с детьми могут получить помощь от благотворительного фонда.

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