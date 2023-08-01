ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)

Новина українською →
Никополь, Вторник 01 августа 2023 14:19
На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото) Как сейчас выглядит бывшее Каховское водохранилище (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС - жизнь на дне бывшего водохранилища бьет ключом. Тут предприимчивые жители Никополя обустраивают огороды. На участках растет картофель, кабачки и не только.

Об этом рассказало местное издание Nikopol News.

Огороды на дне Каховского водохранилища

На снимках можно увидеть кабачки. Они выросли прямо среди ракушек, и на них даже есть завязи. Так как ряд с овощами ровный, очевидно, что их кто-то сюда посадил.

На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)

На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)На дне Каховского водохранилища цветут кабачки (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Также местные жители садят на дно затопленного тогда дна - картошку. И даже устроили систему для ее полива.

На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)

На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)

Картошка виднеется на дне Каховского водохранилища (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Отмечается, что прежнее дно Каховского водохранилища все больше зарастает травой и становится лугом. А о прошлом этой местности напоминают старые челноки, мостики рыбаков и ракушки.

На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)

Дно зарастает травой (фото: nikopol.nikopolnews.net)

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены.

Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическую катастрофу.

Читайте также, на берега Кирилловки под Запорожьем массово выбрасывает мертвых дельфинов.

Читайте РБК-Украина в Google News