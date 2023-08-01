На дне Каховского водохранилища образовались огороды: там не только картошка (фото)
После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС - жизнь на дне бывшего водохранилища бьет ключом. Тут предприимчивые жители Никополя обустраивают огороды. На участках растет картофель, кабачки и не только.
Об этом рассказало местное издание Nikopol News.
Огороды на дне Каховского водохранилища
На снимках можно увидеть кабачки. Они выросли прямо среди ракушек, и на них даже есть завязи. Так как ряд с овощами ровный, очевидно, что их кто-то сюда посадил.
На дне Каховского водохранилища цветут кабачки (фото: nikopol.nikopolnews.net)
Также местные жители садят на дно затопленного тогда дна - картошку. И даже устроили систему для ее полива.
Картошка виднеется на дне Каховского водохранилища (фото: nikopol.nikopolnews.net)
Отмечается, что прежнее дно Каховского водохранилища все больше зарастает травой и становится лугом. А о прошлом этой местности напоминают старые челноки, мостики рыбаков и ракушки.
Дно зарастает травой (фото: nikopol.nikopolnews.net)
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены.
Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическую катастрофу.
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