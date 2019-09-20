Дівчина "мінера" мосту Метро: у мережі з'явилися її фото

Олексій Белько погрожував підірвати міст метро в Києві в середу, 18 вересня. Він вимагав, щоб йому організували розмову з його дівчиною, з якою у нього були проблеми. Журналісти розшукали цю жінку, вона 1989 року народження і її звуть Олена. При цьому спілкуватися з представниками ЗМІ вона не захотіла. Про це повідомляє ТСН.

У поліції пояснили, чому не стріляли у ветерана АТО Олексія. За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенко, "мінер" мосту не загрожував цивільним особам, тому було прийнято рішення не відкривати по ньому вогонь.

Дівчина "мінера" мосту Метро в Києві (фото: tsn.ua)

Кіщенко підкреслив, що Олексій стріляв по беспілотнику правоохоронців, але загрози для життя населення не було.

Дівчина "мінера" мосту Метро в Києві (фото: tsn.ua)

Варто зазначити, що в Києві був введений спеціальний оперативний план, а рух по мосту Метро було перекрито, через що в столиці утворився транспортний колапс.

Визнання Олексія Белько (відео: facebook.com/arsen.avakov.1)

Після затримання Олексій Белько розповів, що вибачається перед жителями і гостями столиці за незручності, які були пов'язані у зв'язку з перекриттям мосту. Він також зазначив, що не збирався нічого підривати і вибухівки у нього не було.

Олексій заявив, що просто таким чином хотів привернути увагу громадськості. Міністр МВС Арсен Аваков зазначив, що має намір взяти Белько і буде звертатися до суду з клопотанням про мінімальне покарання для затриманого.

Крім того, Міністерство у справах ветеранів повідомило, що також буде захищати Олексія Белько.