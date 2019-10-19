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Бойовики у п'ятницю 21 раз порушили "тишу" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    19.10.2019 - 07:11
Бойовики у п'ятницю 21 раз порушили "тишу" на Донбасі
Ілюстративне фото (ООС)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

Протягом минулої доби, 18 жовтня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Так, обстріли велися поблизу Водяного, Новотроїцького, Талаківки, Авдіївки, Березового, Красногорівки, Павлополя.

Крім того, бойовики стріляли неподалік Новолуганського, Луганського, Золотого-4, Кримського, Новотошківського, Троїцького.

"За минулу добу, внаслідок обстрілів, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - говориться в повідомленні.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню - поблизу Золоого та Зайцевого. Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості вибухів.

РБК-Україна писало, що на Донбасі 17 жовтня поранені двоє українських військових. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий під час виконання інженерних робіт отримав вибухову травму.

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