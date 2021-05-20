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Діти

Дитяче Євробачення 2021: стала відома дата і місце проведення конкурсу

Автор: Роман Мирончук

Дитяче Євробачення 2021 пройде в Парижі в неділю, 19 грудня. Пісенний конкурс для дітей відбудеться в концертному залі La Seine Musicale, який знаходиться на острові Сегін.

Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення.

"Це одне з найбільш дивовижних і красивих місць в Європі, і з моменту відкриття у 2017 році воно швидко перетворилося на культовий культурний заклад, який прагне донести всю музику до всіх глядачів", - йдеться в повідомленні.

Слоган конкурсу - "Уявляй" ("Imagine"). Даний слоган обраний з кількох причин. В першу чергу, за відгомони пісні Валентини, яка виграла минулого року Дитяче Євробачення у Варшаві.

Це також основа творіння, спонукання до мрії. Це ігровий майданчик для побудови кращого світу.

"Сила уяви безмежна, особливо для дітей. І це те, що нам сьогодні потрібно більше, ніж будь-коли", - кажуть організатори конкурсу.

Зазначимо, що в цьому році пройде вже 19-е Дитяче Євробачення.

Нагадаємо, під час спілкування з журналістами на бірюзовій доріжці один з учасників гурту The Roop зізнався у своїй любові до України. Колектив на Євробаченні 2021 представляє Литву.

Ми також писали про головних суперників України на Євробаченні 2021.

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