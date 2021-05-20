Дитяче Євробачення 2021: стала відома дата і місце проведення конкурсу

"Це одне з найбільш дивовижних і красивих місць в Європі, і з моменту відкриття у 2017 році воно швидко перетворилося на культовий культурний заклад, який прагне донести всю музику до всіх глядачів", - йдеться в повідомленні.

Слоган конкурсу - "Уявляй" ("Imagine"). Даний слоган обраний з кількох причин. В першу чергу, за відгомони пісні Валентини, яка виграла минулого року Дитяче Євробачення у Варшаві.

Це також основа творіння, спонукання до мрії. Це ігровий майданчик для побудови кращого світу.

"Сила уяви безмежна, особливо для дітей. І це те, що нам сьогодні потрібно більше, ніж будь-коли", - кажуть організатори конкурсу.

Зазначимо, що в цьому році пройде вже 19-е Дитяче Євробачення.