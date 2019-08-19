Дитяче Євробачення 2019: хто буде представляти Україну на конкурсі

Дитяче Євробачення 2019 відбудеться 24 листопада у польському місті Глівіце. Як повідомила PR-менеджер телерадіокомпанії "UA:Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко в Facebook, в цьому році переможницею Національного відбору стала Софія Іванько з Києва. Вона виступить на 17-му міжнародному пісенному конкурсі в Польщі з піснею "Коли здається".

Софія Іванько раніше брала участь в різних конкурсах в Україні і виступає на фестивалях та концертах. Вона була учасницею вокального проекту "Голос.Діти", однак не потрапила у фінал. Дівчинці 13 років, і вона народилася і виросла в Києві.

Скріншот поста (facebook.com/viktoriiasydorenko)

У Нацвідборі вона змагалася ще з дев'ятьма учасниками з України, в тому числі і з дочкою відомого українського шоумена і коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового – Варварою.

Софія Іванько – "Коли здається"

Міжнародний пісенний фестиваль Дитяче Євробачення 2019 проводиться вже в 17 раз за підтримки Європейського мовного союзу. У 2012 році українка Анастасія Петрик стала переможницею цього конкурсу з піснею "Небо"

17-й конкурс Дитяче Євробачення пройде в Польщі, в місті Глівіце, 24 листопада. У конкурсі планують прийняти участь представники 19 країн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що через дитяче Євробачення вибухнув грандіозний скандал.

А також розповідали про те, що Амстердам відмовився приймати Євробачення 2020: конкурс під загрозою.