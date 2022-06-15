"Дитяча" вітрянка може викликати небезпечний синдром: відновлюється лише 10%
Вітряна віспа, яку ми звикли вважати "простою дитячою хворобою", може через роки повернутися у вигляді небезпечної хвороби, після якої повністю відновляється лише один з десяти пацієнтів.
Про це розповіла львівський медик Вікторія П'єц.
Наслідками вітрянки може бути синдром Рамсея-Ханта
Це неврологічне захворювання, викликане вірусом, який провокує вітряну віспу у дітей й оперізуючий герпес у дорослих.
Якщо ви хворіли вітряною віспою, то вірус залишається з вами назавжди і може активуватися за певних умов.
Причини розвитку хвороби
Коли є сприятливі умови (зниження імунітету, хронічні захворювання, вагітність, інфекційні захворювання) то вірус рецидивує у вигляді оперізуючого герпесу.
Одним з варіантів є власне синдром Рамсея-Ханта - це ураження лицевого нерва.
Симптоми синдрому Рамсея-Ханта:
- біль у вусі;
- втрата слуху;
- мімічні м'язи стають неконтрольованими;
- обличчя стає асиметричним (параліч м'язів, як наслідок - погане заплющування очей, рота).
Лікар наголосила, що лише 10% людей повністю відновлюються опісля захворювання, у решти (90%) симптоми залишаються назавжди
Єдиний вихід - вакцинація
Лікар наголосила на тому, що від вітрянки можна й треба вакцинуватись. Першу дозу можна вводити з 9 місяців.
Щеплення від вітрянки не входить до обов'язкових, проте вакцинуватися можна, придбавши препарат і звернувшись до поліклініки. Для специфічної профілактики використовується вакцина "Варілрікс".
Як вводиться вакцина:
- Планова вакцинація проводиться дворазово. Перше введення - 1 доза вакцини; ревакцинація - через 6 тижнів.
- Екстрена вакцинація проводиться одноразово (1 доза) протягом перших 72-х годин після контакту з хворою людиною.
Власне, такий синдром нещодавно виявили у 28-річного Джастіна Бібера. У зірки паралізувало половину обличчя.
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