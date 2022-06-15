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"Дитяча" вітрянка може викликати небезпечний синдром: відновлюється лише 10%

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Середа 15 червня 2022 14:25
"Дитяча" вітрянка може викликати небезпечний синдром: відновлюється лише 10% Колаж РБК-Україна: Вітрянка провокує небезпечну хворобу
Автор: Світлана Мащенко

Вітряна віспа, яку ми звикли вважати "простою дитячою хворобою", може через роки повернутися у вигляді небезпечної хвороби, після якої повністю відновляється лише один з десяти пацієнтів.

Про це розповіла львівський медик Вікторія П'єц.

Наслідками вітрянки може бути синдром Рамсея-Ханта

Це неврологічне захворювання, викликане вірусом, який провокує вітряну віспу у дітей й оперізуючий герпес у дорослих.

Якщо ви хворіли вітряною віспою, то вірус залишається з вами назавжди і може активуватися за певних умов.

Причини розвитку хвороби

Коли є сприятливі умови (зниження імунітету, хронічні захворювання, вагітність, інфекційні захворювання) то вірус рецидивує у вигляді оперізуючого герпесу.

Одним з варіантів є власне синдром Рамсея-Ханта - це ураження лицевого нерва.

Симптоми синдрому Рамсея-Ханта:

  • біль у вусі;
  • втрата слуху;
  • мімічні м'язи стають неконтрольованими;
  • обличчя стає асиметричним (параліч м'язів, як наслідок - погане заплющування очей, рота).

Лікар наголосила, що лише 10% людей повністю відновлюються опісля захворювання, у решти (90%) симптоми залишаються назавжди

Єдиний вихід - вакцинація

Лікар наголосила на тому, що від вітрянки можна й треба вакцинуватись. Першу дозу можна вводити з 9 місяців.

Щеплення від вітрянки не входить до обов'язкових, проте вакцинуватися можна, придбавши препарат і звернувшись до поліклініки. Для специфічної профілактики використовується вакцина "Варілрікс".

Як вводиться вакцина:

  • Планова вакцинація проводиться дворазово. Перше введення - 1 доза вакцини; ревакцинація - через 6 тижнів.
  • Екстрена вакцинація проводиться одноразово (1 доза) протягом перших 72-х годин після контакту з хворою людиною.

Власне, такий синдром нещодавно виявили у 28-річного Джастіна Бібера. У зірки паралізувало половину обличчя.

Раніше ми писали, як вдома приготувати справжню зубну пасту, в якій не буде ніякої "хімії".

А також повідомляли про спецію, яка здатна замінити аптечні препарати.

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