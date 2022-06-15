Ця спеція здатна замінити дорогі аптечні препарати: заява вчених

Медики назвали спецію, яка вважається найкориснішою. Її можна їсти щодня хоч ложками, а можна приймати добавки з витяжкою з неї.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Мова йде про спецію, яка надає стравам екзотичного східного смаку, а також забарвлює жовтим кольором. Звісно ж це куркума!

Лікар каже, що протягом тисячоліть куркума була не тільки основною спецією в індійських та китайських дієтах, але й природним засобом у традиційній індійській та китайській медицині.

Чим цінна куркума?

Спеція містить куркумін - активну сполуку, яка й надає куркумі жовтий колір. Куркумін становить від 3% до 5% куркуми.

Натуральний куркумін також є харчовою добавкою, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН.

Куркумін прирівнюють до аптечних протизапальних препаратів

Клінічні дослідження довели, що куркумін є біологічно активним фітохімічним речовиною з сильними антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Натуральний куркумін може видаляти шкідливі вільні радикали в організмі, захищати клітини та уповільнювати процес старіння клітин.

Протизапальну дію куркуміну можна порівняти з ефектом більшості протизапальних препаратів, особливо у формі екстракту, але куркумін не має побічних ефектів.

Яких хвороб можна запобігти, вживаючи куркумін

Багато хронічних захворювань, пов’язаних із запаленням, можна уникнути щоденно вживаючи куркумін. Таких як хвороби серця, діабет, хвороба Альцгеймера, метаболічний синдром, рак та різні дегенеративні захворювання тощо.

ВООЗ рекомендує, на добу споживати від 0 до 3 мг куркуміну на кілограм маси тіла. Наприклад, для дорослого, вагою 60 кг добове споживання не повинно перевищувати 180 мг.

Саму спецію можна їсти ложками

Медик говорить, що куркума є дуже безпечною їжею без побічних ефектів і коштує вона недорого.

Спосіб вживання куркуми дуже простий: насипте в рот столову ложку (три чайних) куркуми (приблизно 2-3 грами), потім зробіть ковток теплої води.