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У Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя: що сталося (відео)

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Субота 11 червня 2022 14:42
У Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя: що сталося (відео) Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: Марина Настевич

Популярний співак Джастін Бібер повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям - артисту паралізувало частину обличчя.

Сумні новини він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, виклавши відео.

У ролику сумний Джастін розповів, що не може контролювати половину обличчя, а також поділився, що його хвороба називається синдромом Рамсея-Ханта. Це форма оперізувального герпесу, що вражає лицевий нерв, яка викликає втрату слуху і сильні болі.

"Ви, ймовірно, можете бачити по моєму обличчю, що зі мною щось не так. У мене синдром Рамсея-Ханта. Вірус вражає нерв в моєму вусі і мої лицьові нерви, а також викликає параліч обличчя", - сказав 28-річний Бібер.

"Як бачите, це око не моргає, я не можу посміхатися цією стороною обличчя. Ця ніздря не рухається. Значить, на цій стороні мого обличчя повний параліч", - додав канадський Виконавець.

Джастін повідомив, що через проблеми зі здоров'ям був змушений відкласти своє 130-денне світове турне Justice World Tour, і попросив шанувальників поставитися до цього з розумінням.

"Не можу повірити, що кажу це. Я зробив все, щоб видужати, але моя хвороба погіршується", - зізнався Бібер.

Поки що він зосередить увагу на лікуванні та відпочинку.

"Це дуже серйозно. Я б хотів, щоб це було не так, але, очевидно, моє тіло говорить мені, що потрібно сповільнитися. Мені потрібно відпочити, щоб я міг знову зробити своє обличчя таким, яким воно повинно бути", – повідомив фанатам співак.

Раніше дружина Джастіна Хейлі Бібер пояснила, чому вона не готова мати дітей.

Ми також писали, що Брітні Спірс показала унікальні фото зі свого весілля з Семом Асгарі.

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Джастін Бібер звезды шоу-бизнеса
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