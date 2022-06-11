У Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя: що сталося (відео)
Популярний співак Джастін Бібер повідомив про серйозні проблеми зі здоров'ям - артисту паралізувало частину обличчя.
Сумні новини він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, виклавши відео.
У ролику сумний Джастін розповів, що не може контролювати половину обличчя, а також поділився, що його хвороба називається синдромом Рамсея-Ханта. Це форма оперізувального герпесу, що вражає лицевий нерв, яка викликає втрату слуху і сильні болі.
"Ви, ймовірно, можете бачити по моєму обличчю, що зі мною щось не так. У мене синдром Рамсея-Ханта. Вірус вражає нерв в моєму вусі і мої лицьові нерви, а також викликає параліч обличчя", - сказав 28-річний Бібер.
"Як бачите, це око не моргає, я не можу посміхатися цією стороною обличчя. Ця ніздря не рухається. Значить, на цій стороні мого обличчя повний параліч", - додав канадський Виконавець.
Джастін повідомив, що через проблеми зі здоров'ям був змушений відкласти своє 130-денне світове турне Justice World Tour, і попросив шанувальників поставитися до цього з розумінням.
"Не можу повірити, що кажу це. Я зробив все, щоб видужати, але моя хвороба погіршується", - зізнався Бібер.
Поки що він зосередить увагу на лікуванні та відпочинку.
"Це дуже серйозно. Я б хотів, щоб це було не так, але, очевидно, моє тіло говорить мені, що потрібно сповільнитися. Мені потрібно відпочити, щоб я міг знову зробити своє обличчя таким, яким воно повинно бути", – повідомив фанатам співак.
Раніше дружина Джастіна Хейлі Бібер пояснила, чому вона не готова мати дітей.
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