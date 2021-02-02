Діти репера Серьоги будуть жити з ним: екс-дружина не згодна з таким рішенням суду

У вівторок, 2 лютого, колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо програла суд у справі, з ким житимуть їхні спільні діти. За рішенням суду, Марк і Платон повинні жити зі своїм батьком.

Суд відмовив Поліні Ололо в тому, щоб діти проживали з нею до винесення рішення по суті спору. Аргументацією було те, що дівчина не надала необхідних доказів. Про це повідомили в прес-службі артиста.

В ході засідання стало відомо, що рішенням Харківської департаменту у справах дітей неповнолітніх від 20 листопада 2020 року було постановлено визнати за доцільне проживання Марка і Платона разом з їх батьком, Сергієм Пархоменком (репер Серьога).

До цих висновків комісія прийшла після свідчення дітей, які розповіли фахівцям шокуючі подробиці їх життя з матір'ю.

"Відмовили мені в апеляції. Я так і думала, що таким чином завершиться сьогодні засідання, але йшла гідно витримати цей удар. Мені здається, поводилась більш ніж гідно, на відміну від мого опонента", - прокоментувала Поліна ситуацію в Instagram-stories.

Серьога в суді разом з екс-дружиною (скріншот з відео)

За її словами, Серьога поводився негарно, він грубіянив суддям і кричав. Дівчина вважає, що їй відмовили в тому, щоб діти жили з нею, оскільки музикант стверджує, що вона бачитися з дітьми, і весь час з ними підтримує зв'язок.

Поліна також заявила, що буде продовжувати боротися за своїх дітей, і буде йти до кінця.

Зазначимо, що з'ясування відносин Серьоги зі своєю колишньою дружиною про те, з ким із них будуть жити діти тривають вже більше року. Вона заявляла, що Серьога не дає їй бачитися з дітьми і відвіз їх у Крим.

Також Поліна Ололо розповідала про жорстокість і насильство, які були присутні в їх родині. Вона говорила про те, що Серьога бив її, входив в жорсткі запої, не випускав її з дому.