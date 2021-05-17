Діти просили їжу через кватирку: скандал в Одесі отримав продовження

Голодна дитина почала просити про допомогу сусідів

Стан врятованих дітей шокував медиків, які їх оглядали. Середня дівчинка голодна, знесилена і вся в синцях. Її молодший брат виглядає не краще. Про голодних дітей в поліцію повідомили сусіди, у яких малюки почали просити про допомогу через кватирку.

Сім'я живе на Молдаванці в Одесі й в той день батьки пішли в гості, а з собою взяли тільки середню дівчинку. Старшу 6-річну дочку і молодшого сина, якому трохи більше рочку, вони просто закрили вдома.

Шестирічна дівчинка почала стукати до сусідів і скаржитися, що їй погано від голоду. Розповіла, що в будинку є тільки чорний хліб з цвіллю. Сусіди негайно викликали поліцію і їм довелося добиратися в закритий будинок через вікно у сусідів. Обстановка в будинку дійсно була жахлива.

У соцслужбі про цю сім'ю ніколи не чули

Горе-батьків поліція зустріла по дорозі в лікарню, куди везли знесилених малюків. Виявилося, що вони обидва ніде не працюють, зловживають алкоголем. Єдиний дохід - допомога на дітей.

За всі роки ніхто з сусідів не повідомив про ситуацію соціальні служби й в цьому будинку поліція жодного разу не була.

"Ми вчора вперше дізналися про цю сім'ю і про цих дітей. Ми негайно подаємо документи про відібрання, а батькам вже доведеться доводити, що вони готові змінити свій спосіб життя", - підкреслила директор департаменту Юлія Нікандрова.

На батьків склали два протоколи - за домашнє насильство і невиконання батьківських обов'язків. Дітей відразу забирати не будуть-дадуть батькам шанс виправитися.

Старша дівчинка знаходиться в дитячій лікарні й у неї діагностовано психологічні травми. Молодших дітей на час обстеження і лікування помістять в дитячий будинок.

В Одесі голодні діти просили про допомогу у сусідів через кватирку