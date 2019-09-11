Діти вийдуть красиві: Лободу запідозрили в романі з одруженим чоловіком

Світлана Лобода заінтригувала шанувальників новим фото
Світлана Лобода опублікувала в Instagram спільний знімок з відомим шоуменом і популярним виконавцем Олександром Реввой. Як відомо, співачку пов'язує зі співаком, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, не тільки давня дружба, але і спільні проекти.
Артисти часто запалюють разом на сцені, як це сталося нещодавно у Києві на День Конституції.
Виконавиця присвятила публікацію 45-річному ювілею Ревви, який той відзначав у вівторок, 10 вересня.
"З Днем Народження, мій друг. Люблю. Чекаю на цей вечір", - підписала знімок Світлана.
Світлана Лобода і Олександр Ревва (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники засипали публікацію захопленими компліментами з побажанням артистам закрутити роман, забуваючи про те, що шоумен одружений та виховує двох доньок.
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Нагадаємо, що Світлану Лободу жорстоко принизили за вульгарні танці.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували.