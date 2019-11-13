Діти грілися: під Черкасами загинула дівчина, її друг – в реанімації

У Каневі підлітки вчаділи в автомобілі (Колаж РБК-Україна)

Молоді люди вирішили погрітися у припаркованому автомобілі

У Каневі Черкаської області загинула 15-річна дівчина, її друг потрапив у реанімацію. Як повідомили в прес-службі Національної поліції Черкаської області, підлітків виявили в автомобілі, який стояв у гаражі.

Двох підлітків виявили в машині, яка стояла в закритому гаражі. На місце події викликали швидку медичну допомогу та поліцію.

"Коли медики прибули на місце події, то 15-річна дівчинка вже перебувала у стані біологічної смерті, до того ж – давно. А хлопця доставили в реанімацію у вкрай важкому стані", - повідомила прес-секретар КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини ЧОР" Ірина Назарок.

Загибла – 15-річна Ірина Лещенко. Як розповіла сестра дівчини, підлітки швидше за все грілися в машині, так як на вулиці було холодно.

В Каневі загинула 15-річна Ірина Лещенко

Виявили дітей батьки хлопчика. Коли він прийшов до тями в лікарні, то не міг пригадати, що сталося. Він розповів, що останнє, що він пам'ятає, це те, що вони з Ірою сиділи і розмовляли. Після цього – провал.

За попередньою інформацією, 15-річна дівчинка загинула від отруєння чадним газом.

Поліція області розслідує всі обставини трагічної події.