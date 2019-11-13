Дети грелись: под Черкассами погибла девушка, ее друг – в реанимации

В Каневе подростки угорели в автомобиле (Коллаж РБК-Украина)

Молодые люди решили погреться в припаркованном автомобиле

В Каневе Черкасской области погибла 15-летняя девушка, ее друг попал в реанимацию. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Черкасской области, подростков обнаружили в автомобиле, который стоял в гараже.

Двух подростков обнаружили в машине, которая стояла в закрытом гараже. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

"Когда медики прибыли на место происшествия, то 15-летняя девочка уже находилась в состоянии биологической смерти, к тому же – давно. А парня доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии", - сообщила пресс-секретарь КУ "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины ЧОР" Ирина Назарок.

Погибшая – 15-летняя Ирина Лещенко. Как рассказала сестра девушки, подростки скорее всего грелись в машине, так как на улице было холодно.

В Каневе погибла 15-летняя Ирина Лещенко

Обнаружили детей родители мальчика. Когда он пришел в себя в больнице, то не мог вспомнить, что произошло. Он рассказал, что последнее, что он помнит, это то, что они с Ирой сидели и разговаривали. После этого – провал.

По предварительной информации, 15-летняя девочка погибла от отравления угарным газом.

Полиция области расследует все обстоятельства трагического происшествия.