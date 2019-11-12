Юна студентка загинула у страшній аварії в Києві: сім'я дівчини потребує допомоги

Студентка стала жертвою ДТП на Осокорках (коллаж РБК-Україна)

Студентка КНЕУ стала жертвою ДТП на Осокорках, яку вчинив п'яний водій

У жахливому ДТП біля станції метро "Осокорки" на проспекті Миколи Бажана, де 10 листопада автомобіль збив пішоходів, загинула 20-річна студентка КНЕУ Вікторія Бабієнко. Про це повідомили у профкомі студентів та аспірантів вишу.

"Наші співчуття батькам і рідним Що ж це робиться. Ніхто не застрахований у цьому житті! Сталася трагедія, в результаті якої загинула наша студентка! 10 листопада приблизно о 23:10 на проспекті Бажана біля станції метро "Осокорки" після зіткнення двох автомобілів один з них вилетів на шаленій швидкості на тротуар та збив студентку Юридичного інституту КНЕУ Бабієнко Вікторію. У результаті отриманих травм вона померла на місці", - йдеться у повідомленні.

Скриншот поста (facebook.com/profkomkneu)

"Просимо бути не байдужими до чужого горя та допомогти батькам загиблої дівчини! Карта старости групи: 5168 7573 8273 4673 (Арбич Ярослава Олегівна). Усі кошти будуть віддані особисто батькам!" - попросили про допомогу студенти.

Вікторія Бабієнко загинула через п'яного мажора

Нагадаємо, у той злочасний вечір Lexus на великій швидкості рухався лівою смугою. В якийсь момент перелаштовуючись правіше, авто вдарило в задню частину таксі Renault. Від удару Lexus вилетів на тротуар, де йшли люди, а потім, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку. 21-річний водій Lexus, який став винуватцем трагедії, перебував у стані алкогольного сп'яніння.