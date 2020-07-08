Хто з дітей піде в школу 1 вересня: депутати заінтригували заявою

Як будуть вчитися діти з 1 вересня (колаж РБК-Україна)

Учні молодших класів змушені будуть ходити в школу з 1 вересня

Багатьох батьків в Україні хвилює питання, як буде налагоджений навчальний процес з початку навчального року. Після багатьох обговорень в мережі про дистанційне навчання, це питання залишається досі невирішеним. Нардеп від "Слуги народу" і член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук повідомив, що з 1 вересня в школу точно підуть учні молодших класів, через те, що вони не зможуть навчатися вдома, як дорослі.

Як повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News, політик вважає такий підхід правильним, однак важливо дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Як саме і за якою схемою будуть працювати навчальні заклади ще опрацьовується. Водночас старшокласників і студентів можуть залишити на дистанційному навчанні, якщо ситуація з COVID-19 в країні буде збільшуватися.

За словами Грищука, в Міносвіти, МОЗ та в комітеті Ради зараз розглядаються всі можливі варіанти іноземних практик навчання на карантині. Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що восени є кілька схем для навчання дітей. Зараз вирішується питання про заняття дітей в школах по змінах і обмежена кількість людей в навчальних аудиторіях.

"Спрогнозувати епідситуацію на вересень майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, до дистанційної освіти, до проміжних варіантів і до повного повернення дітей в школи", - розповів Ляшко в інтерв'ю BBC Україна.

Як ми раніше писали, вчителі не дуже хочуть впровадження дистанційного навчання.