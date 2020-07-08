Кто из детей пойдет в школу 1 сентября: депутаты заинтриговали заявлением

Как будут учиться дети с 1 сентября (коллаж РБК-Украина)

Ученики младших классов вынуждены будут ходить в школу с 1 сентября

Многих родителей в Украине волнует вопрос, как будет налажен учебный процесс с начала учебного года. После многих обсуждений в сети про дистанционное обучение, этот вопрос остается до сих пор нерешенным. Нардеп от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук сообщил, что с 1 сентября в школу точно пойдут ученики младших классов, так как они не смогут обучаться дома, как взрослые.

Как сообщается в Telegram-канале Pavlovsky News, политик считает такой подход правильным, однако важно соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения. Как именно и по какой схеме будут работать учебные заведения еще прорабатывается.

В то же время старшеклассников и студентов могут оставить на дистанционном обучении, если ситуация с COVID-19 в стране будет усугубляться.

По словам Грищука, в Минобразования, Минздраве и в комитете Рады сейчас рассматриваются все возможные варианты иностранных практик обучения на карантине.

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что осенью есть несколько схем для обучения детей. Сейчас решается вопрос о занятии детей в школах по сменах и ограниченное количество людей в учебных аудиториях.

"Спрогнозировать эпидситуацию на сентябрь почти невозможно. Готовимся и к наихудшим сценариям, к дистанционному образованию, к промежуточным вариантам и к полному возвращению детей в школы", — рассказал Ляшко в интервью BBC Украина.

Как мы ранее писали, учителя не очень хотят внедрения дистанционного обучения.