Дистанційне навчання в Україні: вчителі втратять надбавки

Вчителі можуть втратити надбавки до зп (фото: freepic.com)

Вчителі не дуже хочуть впровадження дистанційного навчання

Питання дистанційного навчання в Україні з 1 вересня - досить болюче і для батьків, а також і для викладачів. Поки що до кінця не вирішено, чи будуть з початку навчального року діти навчатися вдома, але в соцмережах вже досить активно обговорюють цей момент.

Не всі викладачі в захваті від ідеї роботи удома.

"У нашій сільській школі і так у класі 10-15 дітей, який сенс їм вчитися віддалено, якщо вони все можуть відвідувати школу. В селі дуже поганий інтернет, не у всіх він є, не кажучи вже про гаджети, яких немає навіть у вчителів. Як тільки почався карантин — заняття припинилися взагалі. Оцінки виставлялися за контрольним, які дали для того, щоб виставити хоч якісь бали і закрити навчальний рік. З 1 вересня вони цілком можуть піти в школу, якщо, звичайно, не буде в районі і в селі спалаху коронавірусу", — розповіла "Вістям" сільська вчителька з Волині Марія Рябець.

У містах педагоги впевнені, що дистанційне навчання вигідно владі, тоді вони знімуть надбавки вчителям. Наприклад, доплата у розмірі 20% за класне керівництво не буде виплачуватися.

"Нам директор школи вже сказав, щоб ми всі готувалися до того, що 1 вересня почнемо дистанційно, як закінчували. Сказали вчитися під час відпустки, як вести уроки онлайн. У нас не всі цим займалися — у багатьох вчителів-пенсіонерів навіть телефони кнопкові і з комп'ютером вони не дружать. І знову ж: одні будуть надриватися, а інші тільки розсилати завдання, а отримувати однаково, як за повноцінний урок. Ще подейкують, що можуть зняти деякі доплати: за класне керівництво, за перевірку зошитів. Тоді взагалі на руки видадуть копійки", — розповіла вчителька англійської мови Людмила Сміла

Як ми раніше писали, експерт дала прогноз про дистанційне навчання для українських школярів з 1 вересня.