ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В десятки разів вище норми: аварія танкера в Одесі викликала екокатастрофу

STYLERПодії    22.11.2019 - 17:54
В десятки разів вище норми: аварія танкера в Одесі викликала екокатастрофу
Аварія танкера "Делфі" в Одесі (фото: Думксая, колаж: РБК-Україна)

Аварія танкера "Делфі" спровокувала викид нафтопродуктів в Чорне море

У Чорному морі в ніч на 22 листопада зазнав аварії танкер "Делфі" (Delfi). Судно з екіпажем на борту зірвало з якоря і прибило до посту технічного спостереження (ПТС) "Ланжерон" в Одесі.

На березі розгорнули спеціальний оперативний штаб, оскільки танкер б'ється об хвилеріз, а з нього витікає чорна масляниста рідина. 22 листопада був проведений забір води в районі аварії.

В десятки разів вище норми: аварія танкера в Одесі викликала екокатастрофу

Катастрофа танкера "Делфі" в Одесі (фото: facebook.com/slava.grubyi)

Проби показали, що вміст нафтопродуктів у воді перевищує норму в 53 рази. Про це повідомив в. о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов. Відомство займається оцінкою збитку, який був нанесений Чорному морю.

В десятки разів вище норми: аварія танкера в Одесі викликала екокатастрофу

Катастрофа танкера "Делфі" викликала викид нафтопродуктів (скрін: facebook.com/slava.grubyi)

На даний момент всіх членів екіпажу вже евакуювали, незважаючи на те, що капітан, старший механік і матрос відмовлялися подавати сигнал SOS, а з судновласником не вдавалося зв'язатися. Їх доправили в лікарню для надання термінової медичної допомоги.

За деякими даними, "Делфі" вийшов в останній рейс з порту Констанца в Румунії "в баласті", тобто без вантажу. Тривалий час (з травня 2019) судно перебувало в територіальних водах України.

У мережі з'явилося відео затонулого танкера, зняте з висоти пташиного польоту за допомогою дрона. "Делфі" лежить на боці, неподалік від берега.

Опубліковано В'ячеславом Грубыєм П'ятниця, 22 листопада 2019 р.

Катастрофа танкера "Делфі" в Одесі (facebook.com/slava.grubyi)

В Одесі розгорнули оперативний штаб через ситуацію з танкером Екіпаж аварійного танкера в Одесі відмовляється евакуюватися
Новини України танкерВибух
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся