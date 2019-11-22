В десятки разів вище норми: аварія танкера в Одесі викликала екокатастрофу

Аварія танкера "Делфі" в Одесі (фото: Думксая, колаж: РБК-Україна)

Аварія танкера "Делфі" спровокувала викид нафтопродуктів в Чорне море

У Чорному морі в ніч на 22 листопада зазнав аварії танкер "Делфі" (Delfi). Судно з екіпажем на борту зірвало з якоря і прибило до посту технічного спостереження (ПТС) "Ланжерон" в Одесі.

На березі розгорнули спеціальний оперативний штаб, оскільки танкер б'ється об хвилеріз, а з нього витікає чорна масляниста рідина. 22 листопада був проведений забір води в районі аварії.

Катастрофа танкера "Делфі" в Одесі (фото: facebook.com/slava.grubyi)

Проби показали, що вміст нафтопродуктів у воді перевищує норму в 53 рази. Про це повідомив в. о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов. Відомство займається оцінкою збитку, який був нанесений Чорному морю.

Катастрофа танкера "Делфі" викликала викид нафтопродуктів (скрін: facebook.com/slava.grubyi)

На даний момент всіх членів екіпажу вже евакуювали, незважаючи на те, що капітан, старший механік і матрос відмовлялися подавати сигнал SOS, а з судновласником не вдавалося зв'язатися. Їх доправили в лікарню для надання термінової медичної допомоги.

За деякими даними, "Делфі" вийшов в останній рейс з порту Констанца в Румунії "в баласті", тобто без вантажу. Тривалий час (з травня 2019) судно перебувало в територіальних водах України.

У мережі з'явилося відео затонулого танкера, зняте з висоти пташиного польоту за допомогою дрона. "Делфі" лежить на боці, неподалік від берега.

Опубліковано В'ячеславом Грубыєм П'ятниця, 22 листопада 2019 р.

Катастрофа танкера "Делфі" в Одесі (facebook.com/slava.grubyi)