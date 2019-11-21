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Потужність Хіросіми: у берегів Китаю сплеск радіації через потужний вибух

STYLERПодії    21.11.2019 - 22:05
Потужність Хіросіми: у берегів Китаю сплеск радіації через потужний вибух
Вибух підводного човна під Китаєм викликав викид радіації (колаж: РБК-Україна)

Викид радіації стався біля берегів Китаю через вибух атомного підводного човна

У Південно-Китайському морі між півостровом Індокитай і Філіппінськими островами стався вибух атомного підводного човна. Через що був зафіксований потужний сплеск радіації в країнах поблизу.

Надзвичайна подія трапилася о 01:22 (за київським часом). Підводний човен вибухнув на глибині близько п'ятдесяти метрів, пише HalTurnerRadioShow.

Видання також показало карти з радіусом радіоактивного викиду. Повідомляється, що потужність вибуху склала від 10 до 20 кілотонн.

Потужність Хіросіми: у берегів Китаю сплеск радіації через потужний вибух

Вибух підводного човна під Китаєм викликав викид радіації (фото: halturnerradioshow.com)

До речі, потужність "Малюка", який 6 серпня 1945 року скинули на Хіросіму, становила від 13 до 18 кілотонн, а "Товстун", що через три дні скинули на Нагасакі, дорівнював 21 кілотонні тротилу.

Атомний підводний човен, за деякими даними, належить Китаю. Перевищення рівня радіації було зафіксовано у В'єтнамі, Тайвані та Китаї.

Потужність Хіросіми: у берегів Китаю сплеск радіації через потужний вибух

Вибух підводного човна під Китаєм викликав викид радіації (фото: halturnerradioshow.com)

Варто відзначити, що китайська сторона не розголошує інформацію. Але фахівці зі США припускають, що такий вибух міг відбутися тільки від боєголовки.

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