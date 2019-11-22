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В Одесі розгорнули оперативний штаб через ситуацію з танкером

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 14:59
В Одесі розгорнули оперативний штаб через ситуацію з танкером
Фото: аварія танкера в Одесі (mvs.gov.ua)

Танкер зносить до берега

У Одесі розгорнули тимчасовий оперативний штаб через аварію танкера Delfi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, на місці аварії танкера рятувальники розгорнули тимчасовий оперативний штаб для відслідковування та реагування. Наразі танкер продовжує зносити на берег, існує імовірність зіткнення з хвилерізом.

"Танкер сів на мілину в зоні спостереження ПТС "Ланжерон". Його зносить до берега. Зіткнення з хвилерізом може спричинити кораблетрощу та екологічну катастрофу", - зазначили в міністерстві.

«Делфі» на мілині. На ПТС «Ланжерон» розгорнуто оперативний штаб

На базі поста технічного спостереження «Ланжерон» Одеського прикордонного загону розгорнутий тимчасовий оперативний штаб для відслідковування та реагування щодо ситуації з перевернутими судном "Делфі". Державна прикордонна служба України

Опубліковано МВС України Пʼятниця, 22 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі почалася рятувальна операція на танкері Delfi, який сьогодні зірвався з якоря. Рятувальники евакуювали з танкеру трьох членів екіпажу, які тривалий час відмовлялися від порятунку.

РБК-Україна писало, що капітан танкера відмовлявся подавати сигнал SOS і евакуювати екіпаж без дозволу судновласника. Екіпаж судна складається з трьох українських громадян: капітана, старшого механіка і матроса.

Відомо, що танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту "Південний". Однак через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси.

Почалася рятувальна операція аварійного танкера в Одесі Екіпаж аварійного танкера в Одесі відмовляється евакуюватися
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