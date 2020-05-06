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Дешеві кредити: подробиці держпрограми "Нові гроші"

STYLERЖиття    06.05.2020 - 16:18
Дешеві кредити: подробиці держпрограми "Нові гроші"
Кредити малому бізнесу (фото: РБК-Україна)

Уряд України впроваджує програму "Нові гроші" для кредитування малого бізнесу

Кредити малому бізнесу в Україні будуть видаватися через державну програму "Нові гроші", яку повинні скоро презентувати. Дана програма передбачає кредитування малих і мікропідприємств на строк до двох років під 3% річних.

Кредити за програмою "Нові гроші" будуть надаватися компаніям, обіг яких в еквіваленті становить до 10 мільйонів євро. Мета програми - надати фінансування на першочергові цілі, включаючи виплати зарплати, оплату комунальних послуг, оренди, податкових та обов'язкових платежів.

При цьому різницю між 3% річних і ставкою, яку визначить банк на основі фінансування Національного банку України, буде компенсувати держава. Про це розповів Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє "Сьогодні".

Програма "Нові гроші" буде містити вимоги щодо фонду оплати праці та чисельності персоналу позичальників. У ній буде передбачено відстрочення на вісім місяців по виплаті самого кредиту і відсотків.

Міністр підкреслив, що програма потребує законодавчих змін, але її оцінили нардепи, і вони готові за неї проголосувати.

Нагадаємо, що експерти розповіли, як безпечно оформити кредит і не загнати себе в боргову яму.

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