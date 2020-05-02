Кредит під час карантину: як не опинитися в серйозних боргах

Як взяти кредит і не потрапити в боргову яму (Колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, як безпечно оформити кредит і не загнати себе в боргову яму

Карантин в Україні введено через пандемію коронавірусу до 11 травня. Багатьом українцям довелося піти у відпустку своїм коштом через закриття торгових точок і організацій. Крім того, багато хто просто залишилися без роботи й змушені просто "проїдати" всі свої заощадження, оскільки знайти нове джерело заробітку зараз непросто.

Через погіршення фінансового становища українці все частіше стали замислюватися про кредити, щоб протриматися на плаву під час карантину. Однак експерти зазначають, що це не тільки фінансове питання, але і психологічне, через те, що кредит – це стрес. Психолог Наталія Підлісна розповіла в програмі "Ранок з Україною", як прийняти рішення про позику в банку.

Кредит у період карантину – і хочеться, і колеться. Вимушена самоізоляція змусила багатьох українців відмовитися від запланованих покупок і зменшити витрати. А у деяких з'явилася спокуса – взяти кредит. Але як зрозуміти, чи не затягне вас у кредитну прірву? Адже це питання не тільки фінансової підготовки, але і психологічної.

"У першу чергу, треба провести чесну розмову з самим собою, виписати всі аргументи за і проти кредиту", – радить психолог Наталя Підлісна.

Дайте собі чесні відповіді на питання, які вас хвилюють, і простежте за своїми емоціями. Якщо страх і тривога переважають над позитивними емоціями від перспективи витратити кредитні кошти, то, можливо, зараз – не найкращий час влазити в борги.

"Спробуйте сформувати звичку відкладати. За місяць до того, як ви візьмете кредит, вам варто спробувати відкладати гроші", – коментує фахівець.

Кажуть, що звичка формується 3-4 тижні. Тому спробуйте за місяць заощадити ту суму, яку плануєте платити за кредит. Про оформлення позики можна задуматися лише в тому випадку, якщо вам вдалося сформувати звичку економити.

"Не тисніть на себе і не дозволяйте цього робити іншим. Якщо ви будете весь час на себе тиснути, то після того, як візьмете кредит, не зможете ні спати, ні їсти, ви постійно будете перебувати в стресовому стані", – пояснює психолог.

А ваші рідні можуть ще й підливати масло у вогонь. Подумайте, чи варто піддавати себе таким випробуванням заради тієї мети, для якої ви зібралися витратити кредитні кошти?

Отже, щоб не опинитися в боргах, як у шовках, Наталя Підлісна радить: проведіть чесна розмова з собою і перевірте, чи вдасться вам сформувати звичку економити так, щоб не піддавати себе психологічному тиску. І якщо від цих витрат можна відмовитися – виберіть свій внутрішній спокій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї використовують карантин у своїх злочинних схемах і називали найпопулярніші з них.