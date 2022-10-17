Вот на чем приготовить пирожки, чтобы они были мягкими и аппетитными: этот ингредиент точно удивит
Домашние пирожки получаются очень пышные, мягкие и аппетитные. Они точно понравятся всей семье. Однако важно правильно приготовить тесто, чтобы они были нежными.
Рецептом поделились на кулинарной странице yout_kitchen в Instagram.
Если раньше для приготовления теста выбирали кефир или сыворотку, то на этот раз следует попробовать добавить майонез.
Понадобятся следующие ингредиенты:
- теплая вода - 2 стакана;
- прессованные дрожжи - 50 г или 1 ст.л.сухих (с горкой);
- сахар - 3 ст.л.;
- соль - 0,5 ч.л.;
- майонез - 100 г;
- мука - 4 стакана;
- масло (для жарки).
Для начинки нужно подготовить:
- картофель с луком;
- яблоки с сахаром.
Легкий способ приготовления:
Сначала в теплой воде нужно развести дрожжи, добавить сахар, соль и майонез. Все это нужно перемешать и понемногу всыпать муку, вымешивая тесто. Затем тесто накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
Для соленой начинки отварить картофель, размять в пюре и добавить обжаренный лук.
Чтобы сделать сладкую начинку, нарежьте яблоки мелко и перемешайте с сахаром.
Тесто разделите на кусочки, сформуйте кружочки, внутрь выложите начинку и лепите пирожки.
В конце выложите их на разогретую сковороду и жарьте с каждой стороны до румяного цвета.
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