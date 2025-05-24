Дешево, но крайне эффективно: эта приправа уничтожит большинство вредителей на огороде

Среди простых и доступных средств для борьбы с вредителями горчичный порошок занимает особое место. Он не только эффективен, но и безопасен для окружающей среды, людей и домашних животных.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно использовать этот природный инсектицид.
Горчица - доступное и дешевое средство, которое легко найти в продаже. Она не загрязняет почву и не вредит полезным насекомым. Благодаря своей природности, подходит для использования в органическом земледелии.
А ее многофункциональность делает ее незаменимым помощником на огороде. К тому же, ее можно комбинировать с другими натуральными средствами для повышения эффективности защиты.
Горчичный порошок эффективно отпугивает многих вредителей, в частности капустную моль, белянку, крестоцветную блошку. Также он хорошо справляется с проволочником, нематодой, тлей и листогрызущими гусеницами. Даже огневка теряет активность после регулярной обработки участка горчицей.
Это универсальное средство для борьбы с вредителями без применения химии. Особенно полезен он на молодых растениях, которые часто страдают от атак вредителей в первые недели роста.
Луковая и морковная муха боятся сухой горчицы, особенно в смеси с древесной золой (в пропорции 1:3). Смесь рассыпают в междурядьях моркови, лука и других пораженных растений. Если есть проблема со слизнями - такая смесь тоже поможет.
Дополнительно к ней иногда добавляют порошок жгучего перца для усиления действия. Такое сухое применение также сдерживает появление некоторых почвенных грибков.
Хотя горчица и является эффективным средством, она не спасает от всех вредителей. Например, колорадский жук не реагирует на горчичный порошок - это распространенный миф.
Так же не стоит верить, что горчица способна уничтожить сорняки. Для борьбы с ними действенны лишь гербициды или механическая прополка. Лучше опираться на опыт практического применения, а не на сомнительные советы из интернета.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Southern Living, Ogorod.ua.