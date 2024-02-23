RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где 23 февраля отмечают день защитника отечества. Теперь понятно, почему в Украине его отменили?

Фото: Где в мире отмечают 23 февраля (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

День защитника отечества 23 февраля в Украине не празднуется, но его все еще отмечают в странах, которые не могут похвастаться ни защитой своих граждан, ни демократией.

В материале РБК-Украина (проект Styler) читайте в каких странах этот день еще отмечают, и почему в Украине этот праздник отменили.

В материале были использованы данные с сайтов Wikipedia, Институт национальной памяти.

В каких странах еще празднуют 23 февраля

Итак, день так называемого защитника отечества 23 февраля празднуют в России, которая напала на Украину, Беларуси, Кыргыстане и Таджикистане.

Как известно, Беларусь тоже принимает участие в войне в Украине, позволяя размещать у себя российский военный контингент, а также размещая у себя ракетные комплексы, с которых летели ракеты в Украину.

В Украине не празднуют 23 февраля

Отметим, что в Украине с 2014 года не празднуется 23 февраля. В нашей стране День защитников и защитниц Украины - это государственный праздник, который отмечается 14 октября.

Его начало датируется 14 октября 2014 указом президента под названием "День защитника Украины".

"В богатой подвигами летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, Украина никогда больше не будет праздновать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем чествовать защитников своего Отечества, а не чужого!" - сказал тогда президент Петр Порошенко.

В Украине День защитников и защитниц Украины празднуют 14 октября (фото: wikipedia.org)

14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

Потребность в таком всеукраинском празднике особенно остро возникла после российской оккупации Крыма и боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что выбор даты 14 октября не случаен: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также в 1999 году установлен День украинского казачества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияПраздники в Украине