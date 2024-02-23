Де 23 лютого відзначають день захисника вітчизни. Тепер зрозуміло, чому в Україні його скасували?

У яких країнах ще святкують 23 лютого

Отже, день так званого захисника вітчизни 23 лютого святкують у Росії, яка напала на Україну, Білорусі, Киргистані і Таджикистані.

Як відомо, Білорусь також бере участь у війні в Україні, дозволяючи розміщувати у себе російський військовий контингент, а також розміщуючи ракетні комплекси, з яких летіли ракети в Україну.

Росія досі святкує 23 лютого (Getty Images)

В Україні не святкують 23 лютого

Зазначимо, що в Україні із 2014 року не святкується 23 лютого. У нашій країні День захисників та захисниць України - це державне свято, яке відзначається 14 жовтня.

Його початок датується 14 жовтня 2014 року указом президента під назвою "День захисника України".

"У багатій на подвиги літопису українського воїнства безліч битв і дат, гідних стати Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, Україна ніколи більше не святкуватиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми вшановуватимемо захисників своєї Вітчизни, а не чужої!" - сказав тоді президент Петро Порошенко.

В Україні День захисників та захисниць України святкують 14 жовтня (фото: wikipedia.org)

14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників та захисниць України.

Потреба у такому всеукраїнському святі особливо гостро виникла після російської окупації Криму та бойових дій на території Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, що вибір дати 14 жовтня не випадковий: цього дня відзначається християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а також 1999 року встановлено День українського козацтва.

До речі, 23 лютого бійці оперативного командування "Захід" все ж привітали російських окупантів зі святом. Щоправда, не з днем захисника, а з днем "російського м*ртвяка".

"С празднічком, защітнічкі! Приготували відео "привітання" наших друзів з російської армії!" - йдеться у дописі у Telegram-каналі оперативного об'єднання.

Красномовним роликом із великим задоволенням діляться українські політики і блогери.