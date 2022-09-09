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Тримайте супер способи позбутися слідів чаю та кави на чашках

Як відмити чашки від слідів кави і чаю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато з нас стикаються з проблемою на кухні. Як відмити чашки від слідів заварки і кави?

Відмінними способами це зробити поділилися експерти видання Express.

Чому чай залишає плями на чашках?

Чай містить компонент, який надає йому колір, але також забарвлює чашки. Цей компонент називається таніном і є звичайним інгредієнтом барвників.

Танін використовується для дублення шкіри, також з нього роблять чорнила.

Як видалити плями чаю і кави на посуді?

Оцет

Будучи дуже поширеним домашнім миючим засобом, оцет корисний для очищення більшості речей вдома. Щоб використовувати його, наповніть кухоль наполовину окропом і додайте оцет. Замочіть на 10 хвилин, а потім змийте.

Харчова сода

Ще одне необхідний засіб для очищення – харчова сода, вона відмінно справляється з плямами. Насипте харчову соду в кухоль і зробіть пасту з невеликою кількістю теплої води. Потріть кухоль, поки плями не зникнуть, і сполосніть.

Сіль і лід

Чи знаєте ви, що сіль і лід можуть видалити плями? Насипте в чашку сіль і додайте лід. Загорніть посуд в харчову плівку і струсіть. Потім промийте водою.

До речі, раніше ми писали про те, які предмети в будинку регулярно забувають помити під час прибирання - вони найбрудніші.

Також читайте, як позбутися від шерсті улюбленця в будинку.

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