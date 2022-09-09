Тримайте супер способи позбутися слідів чаю та кави на чашках

Чому чай залишає плями на чашках?

Чай містить компонент, який надає йому колір, але також забарвлює чашки. Цей компонент називається таніном і є звичайним інгредієнтом барвників.

Танін використовується для дублення шкіри, також з нього роблять чорнила.

Як видалити плями чаю і кави на посуді?

Оцет

Будучи дуже поширеним домашнім миючим засобом, оцет корисний для очищення більшості речей вдома. Щоб використовувати його, наповніть кухоль наполовину окропом і додайте оцет. Замочіть на 10 хвилин, а потім змийте.

Харчова сода

Ще одне необхідний засіб для очищення – харчова сода, вона відмінно справляється з плямами. Насипте харчову соду в кухоль і зробіть пасту з невеликою кількістю теплої води. Потріть кухоль, поки плями не зникнуть, і сполосніть.

Сіль і лід

Чи знаєте ви, що сіль і лід можуть видалити плями? Насипте в чашку сіль і додайте лід. Загорніть посуд в харчову плівку і струсіть. Потім промийте водою.