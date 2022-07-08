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Названий простий спосіб очистити чайник від накипу: буде як новий

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П'ятниця 08 липня 2022 11:58
Названий простий спосіб очистити чайник від накипу: буде як новий Як зробити так, щоб чайник блищав (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Чайник - це річ, без якої важко обійтися на кухні. Дуже часто всередині пристрою утворюється накип від води.

Як зробити так, щоб її позбутися, розповіли у виданні Express.

Що таке вапняний наліт

Вапняний наліт являє собою суміш магнію і кальцію, які залишаються після википання жорсткої води.

Через його утворення вода може бути дивною на смак. Наліт буде складніше видалити, якщо ви будете забувати часто мити чайник.

Експерт з прибирання Олена поділилася своїм лайфхаком з очищення вашого чайника від вапняного нальоту, продемонструвавши свої приголомшливі результати.

Так, Олена створила саморобну суміш для видалення цього непривабливого вапняного нальоту.

Як зробити розчин від накипу

Візьміть три чашки води і три чашки оцту, потім перемішайте все і дайте постояти від 10 до 30 хвилин. Додайте отриману суміш в чайник і прокип'ятіть. Після цього добре вимийте чайник, щоб зник запах оцту.

Також деякі експерти додають, що якщо у вас немає оцту - ви можете взяти половинку лимона. Точно так же закип'ятіть чайник, а потім промийте його і витріть.

Читайте також, названий супер спосіб відмити електричну плиту.

А також ми писали, як очистити телефон від бруду і бактерій і як часто потрібно це робити.

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