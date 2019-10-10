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Бабине літо настане не скрізь: в яких областях розгуляється негода

STYLERЖиття    10.10.2019 - 21:37
Бабине літо настане не скрізь: в яких областях розгуляється негода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погодні умови в Україні у другій декаді жовтня покращаться не скрізь

Погода в Україні в останні пару днів почала помітно поліпшуватися. В області багато прийшло жовтневе бабине літо, яке за прогнозами синоптиків, триватиме аж до 15-го числа. Завтра, 11 жовтня, в частині країни буде тепло і сонячно, але не скрізь - багато області заливатиме. Про це можна судити за даними Укргідрометцентру.

Так, в західних, північних і центральних областях (крім Дніпропетровщини) завтра запанує приємна тепла осіння погода - буде сухо зі змінною облачностьь, а от Південь і Схід країни заллє досить потужними дощами.

Найближчої вночі очікується від +5 до +8 градусів, а на Півдні, незважаючи на мокру погоду буде тепліше - від +9 до +12 градусів.

Вдень від +14 до +18 градусів, а в Одеській, Миколаївській областях та Криму +17... +20 тепла. Найпрохолодніше завтра на Луганщині - від +13 до +15 за Цельсієм.

У Києві в останній робочий день буде сухо і досить тепло. Вночі +6... +8, вдень +15... +17.

Бабине літо настане не скрізь: в яких областях розгуляється негода

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

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