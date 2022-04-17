"Йдете ви зі своєю повісткою": переляканий росіянин відмовився їхати на війну в Україні

У Росії деякі чоловіки відмовляються їхати вбивати на війну в Україну, коли їм приносять додому повістки.

На відео показані збуреннями переляканого росіянина при отриманні повістки під час мобілізації у РФ.

Він розповів що сталося з його знайомими на війні в нашій країні і сам навідріз відмовився їхати воювати на українській території.

Чоловік спілкується зі співробітниками військкомату і не відкриває їм двері. За його словами, вони п'ять хвилин без зупинки стукали в його квартиру.

При питанні хто за дверима, йому повідомили, що хочуть вручити повістку Брянцеву, на що автор відео заявив, що Брянцев тут не проживає і ніякої повістки не збирається отримувати.

"У мене друг без руки лежить в госпіталі, а брат його на кладовищі вже. Ідіть на* й зі своєю повісткою. Я ні на яку Україну воювати не поїду", - вигукує росіянин.

За дверима йому пригрозили кримінальною відповідальністю за ухилення.