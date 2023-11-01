Дерматолог ответила, можно ли верить карте акне для лица

Что такое карта акне

Карта акне действительно существует, но свидетельствует она об определенных проблемах с организмом - вопрос. Она изображает лицо, разделенное на разные части, отмеченные разными цветами. И именно это свидетельствует об определенных заболеваниях. Например, сыпь на подбородке свидетельствует о проблемах с органами малого таза, или что сыпь на носу это проблемы с поджелудочной железой.

Люди часто доверяют таким картам акне, но дерматолог прокомментировала, правдивы ли они и можно ли на них ориентироваться.

Карта акне (коллаж: РБК-Украина)

Карта акне - это правда или миф

"В каком смысле может существовать эта карта акне в голове дерматолога? Что действительно есть определенное распределение высыпаний, обычно, но не всегда. В подростковом возрасте высыпает больше Т-зону - лоб, нос, подбородок. В более взрослом возрасте, вот эти высыпания переходят из Т-зоны в У-зону - это как раз нижняя челюсть с переходом на шею. Потому что это более гормонозависимая зона, особенно у женщин. И на этом карту акне можно закончить", - ответила дерматолог.

Также Наталья добавила, что все остальное, "прыщ на лбу - это селезенка", "на правой щеке - это печень" и другие примеры - все это абсолютный миф.

"Есть люди, у которых тяжелое течение акне, у них сыпь по всему лицу и даже спускается на грудь, на плечи, на спину, то что теперь, у них все органы поражены? Тогда уже не будешь знать, за какой орган в первую очередь браться. И мы же не можем сказать, что у них все органы поражены", - добавила Наталья.

Карта акне. Истины или миф (фото: Freepik)

По словам дерматолога, карта акне не имеет ничего общего со здравым смыслом и доказательной медициной, но, к сожалению, эти картинки случаются и очень часто тревожные люди, переживающие за свои высыпания, они находят эти карты и идут к гастроэнтерологу или другому узконаправленному специалисту, так как хотят вылечить внутренний орган согласно карте и тем самым они оттягивают лечение акне.