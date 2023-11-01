Дерматолог відповіла, чи можна вірити карті акне для обличчя

Що таке карта акне

Карта акне насправді існує, але свідчить вона про певні проблеми з організмом - питання. Вона зображує обличчя, яке розділене на різні частини, які позначені різними кольорами. І саме це ніби свідчить про певні захворювання. Наприклад, висипи на підборідді свідчать про проблеми з органами малого таза, або ж що висипи на носі це проблеми з підшлунковою залозою.

Люди часто довіряють таким картам акне, але дерматолог прокоментувала, чи правдиві вони та чи можна на них орієнтуватися.

Карта акне (колаж: РБК-Україна)

Карта акне - це правда чи міф

"В якому розумінні може існувати ця карта акне в голові дерматолога? Що дійсно є певне розподілення висипань, зазвичай, але не завжди. В підлітковому віці висипає більше Т-зону - лоб, ніс, підборіддя. В більш дорослому віці, ось ці висипання переходять з Т-зони в У-зону - це якраз нижня щелепа з переходом на шию. Тому що це більш гормонозалежна зона, особливо у жінок. І на цьому карту акне можна закінчити", - відповіла дерматолог.

Також Наталя додала, що все інше, "прищ на лобі - це селезінка", "на правій щоці - це печінка" та інші приклади - все це абсолютний міф.

"Є люди, в яких тяжкий перебіг акне, у них висипання по всьому обличчю і навіть спускається на груди, на плечі, на спину, то що тепер, у них всі органи уражені? Тоді вже не будеш знати, за який орган в першу чергу братися. І ми ж не можемо сказати, що у них всі органи вражені", - додала Наталя.

Карта акне. Правдв чи міф (фото: Freepik)

За словами дерматолога, карта акне немає нічого спільного зі здоровим глуздом і доказовою медициною, але, на жаль, ці картинки трапляються і дуже часто тривожні люди, які переживають за свої висипання, вони знаходять ці карти і йдуть до гастроентеролога чи іншого вузькоспрямованого спеціаліста, бо хочуть вилікувати внутрішній орган згідно з картою й тим самим вони відтягують лікування акне.