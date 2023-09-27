Какие средства и продукты могут провоцировать акне: список врагов здоровой кожи

Пик проблем с прыщами или акне приходится на 16-летие и может длиться до 18, 20 лет и даже до взрослого возраста. Чтобы разобраться с проблемой необходимо найти причину их возникновения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Где чаще всего появляются сыпи

Акне - это хроническое воспалительное заболевание, поражающее волосяные фолликулы и прилегающие к ним сальные железы. Болезнь проявляется в виде закрытых и открытых комедонов, воспалительных папул и гнойничков. В дальнейшем на коже могут оставаться пятна постакне и рубцы.

Частым анатомическим местом локализации акне на туловище является верхняя часть спины (52%). Менее часто болезнь проявляется на верхней части груди (30%), нижней части спины (22%), плечах и верхних конечностях (16%), шее (8%).

Обычно у людей, имеющих акне на лице, также могут быть проявления болезни на туловище.

Также сыпь на туловище чаще оставляет после себя рубцы. К тому же кожа на теле чаще подвергается трению, поту и давлению. Поэтому эти факторы могут усугублять акне.

Как лечить

Появление акне на туловище труднее поддается лечению.

Лечение может быть местным (внешнее нанесение лечебных средств) или системным (прием системных ретиноидов и антибиотиков). Выбор способа лечения зависит от степени тяжести заболевания, площади поражения и наличия рубцов.

Чего избегать

В нашей повседневной жизни существуют действия, которые могут способствовать ухудшению акне. Поэтому, кроме назначенного врачом лечения, следует соблюдать простые правила, которые ускорят и улучшат состояние кожи.

Избегайте интенсивного потения

Следует носить свободную одежду из хлопка или других натуральных тканей. Если вы регулярно занимаетесь спортом, то стирайте одежду после каждой тренировки. Также после тренировки следует как можно скорее принять душ и переодеться.

Откажитесь от скрабов, мочалок и щеток для тела

В душе на участки сыпи можно наносить очищающие гели с бензоил пероксидом или кислотами. Средство необходимо намылить в руках и оставить на коже пену на 2-3 минуты, чтобы она успела сработать.

Использование скрабов и других средств может только усугубить состояние кожи.

Избегайте трения

Рюкзак лучше заменить сумкой, которую лучше держать в руке или на предплечье.

Избегайте попадания масок и кондиционеров для волос

Такие средства могут содержать комедогенные компоненты. Рекомендуется мыть голову с наклоном вперед.

Наносите солнцезащитный крем

Такой крем следует наносить, если вы носите открытую одежду в местах сыпи.

Это поможет профилировать пятна постакне и будет предотвращать обострение сыпи вследствие воздействия ультрафиолетового излучения.

Поможет ли диета избавиться от акне

Специалисты говорят, что никакие специальные диеты не являются эффективными для лечения акне. Однако есть рекомендации, которые могут помочь снизить проявления болезни.

В частности, такие продукты как сладкие напитки, фастфуды, десерты, белый рис и белый хлеб повышают уровень глюкозы в крови. Они способствуют развитию в организме воспаления и выделению большего количества кожного сала. А это главный фактор риска возникновения акне.