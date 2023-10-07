Дерматолог объяснила, как ухаживать за лицом осенью, чтобы надолго сохранить красоту

Из-за понижения температуры на улице осенью кожа лица нуждается в особом уходе. Немаловажны не только регулярные косметические процедуры, но и правильные кремы и маски для увлажнения.

О том, как ухаживать за кожей осенью, РБК-Украина (проект Styler) рассказала дерматолог Ольга Тарнавская.

Как ухаживать за кожей в холодное время года

"Уделяйте особое внимание очищению кожи. Это важно в любое время года и осень не исключение. Клеточное обновление - естественный процесс, после которого на коже могут оставаться ороговевшие клетки. Омертвевшие части не выполняют никаких функций и лишь мешают дальнейшему уходу", - объясняет врач.

Тонизация является вторым не менее важным этапом по уходу за лицом осенью. Выбирайте средства для тонизирования с более мягкими натуральными составами.

"Если же Ваша кожа склонна к жирности, есть сыпь, акне и постакне, чередуйте мягкие увлажняющие тоники и тоники с кислотами - их лучше использовать при вечернем уходе", - говорит Тарнавская.

Она рекомендует использовать керамиды и липиды. Они помогают восстановить и укрепить кожный барьер кожи, не позволяют терять влагу и увлажняют, борются с обезвоживанием.

"Используйте пилинги в виде гелей или сывороток. После жаркого сезона коже нужно отшелушивание и очищение. Эту процедуру не обязательно делать в салоне или у косметолога. Есть много вариантов пилингов для домашнего ухода. Используйте их 1-2 раза в неделю. Если кожа чувствительна, используйте 1 раз в 10-14 дней", - советует дерматолог.

Также она отмечает, что следует использовать увлажняющие кремы в зависимости от потребностей дермы.

"Чтобы избежать негативных последствий от перепадов температур, используйте крем дважды в день утром и вечером. А также как вспомогательный уход пару раз в неделю делайте восстанавливающие увлажняющие маски", - объясняет Тарнавская.

Осень - идеальный период для кислот. Этот компонент оказывает благоприятное влияние на кожу: помогает ускорить процесс клеточного обновления, уменьшает пигментацию и жирный блеск, сужает поры, выравнивает цвет кожи, нормализует выработку себума, борется с воспалениями, обладает антивозрастным эффектом.

Частые ошибки в уходе за кожей осенью

"Самая распространенная и опасная ошибка - отказ от солнцезащитных средств с наступлением осени. Даже если за окном непроглядная серость, ультрафиолетовое излучение все еще достаточно активное, чтобы повреждать клетки вашей кожи и запускать в них необратимые процессы старения. Независимо от погоды и времени года возьмите в привычку наносить крем из SPF50 перед каждым выходом на улицу", - говорит врач.

Наиболее уязвимыми областями являются лицо и шея - здесь после лета активно проявляется пигментация и веснушки. Из-за солнечных пятен кожа выглядит неровно, поэтому добавление в уход осветительных кремов в этом случае может быть целесообразным.

Какие ингредиенты искать:

арбутин

азелаиновая

гликолева

койева кислоты

экстракт солодки (глабридин)

мехинол

витамин С

ниоцинамид

Как правильно выбирать кремы

"Обезвоженность и сухость кожи - самая частая проблема, связанная с изменением сезонов. Ухудшение гидратации сопровождается чувством стянутости, шелушением, тусклостью и снижением упругости. Помочь может хороший увлажняющий крем", - говорит Тарнавская.

Осенью она советует выбирать крем, способный решить сразу несколько проблем обезвоженной кожи, но не имеющий плотной консистенции, как зимние кремы. В составе средства должны быть:

ниоцинамид

глицерин

гиалуроновая кислота

сквалан

На целостность кожного барьера могут влиять такие факторы как погода и чрезмерное отшелушивание, плюс количество основных липидов естественно снижается с возрастом.

"Восстановление кожного барьера потребует времени: на полное восстановление закладывайте около месяца. Выбирайте средства с керамидами, жирными кислотами и мочевиной", - советует дерматолог.

Для восстановления необходимы определенные питательные вещества, предпочитайте средства без ароматизаторов, агрессивных консервантов, парабенов, красителей и других потенциально раздражающих ингредиентов.

Важно правильно подобрать крем по потребностям кожи (фото: Freepik)

"Люди, страдающие чувствительностью кожи, более склонны к погодным изменениям. Повреждение защитного кожного барьера провоцирует повышение чувствительности", - объясняет врач.

Осень иногда называют "сезоном дерматитов", холодная и сухая погода лишают кожу необходимой влаги и может вызвать серьезные проблемы уже поврежденной кожи. Какие компоненты следует искать:

пантенол

аллантоин

эмоленты

масло ши

"Маски можно использовать в любое время года. Осенью особенно актуальны питательные и увлажняющие маски. Обратите внимание на маски с гиалуроновой кислотой, витамином Е и биоцеллюлозные маски с мгновенным действием", - советует Тарнавская.

Она подчеркивает, что руки и губы тоже требуют внимания, поэтому используйте для них средства с маслом Ши и авокадо - это самые верные помощники в холодное время года для этих чувствительных областей тела.

Используйте осенью гиалуроновую кислоту

"С началом отопительного сезона даже жирная и комбинированная кожа становится более сухой. Поэтому самое время пустить в ход продукты с гиалуроновой кислотой. Они притягивают влагу из окружающей среды и отдают ее вашей коже, благодаря чему она становится более насыщенной и упругой", - говорит врач.

Осенью следует начать пользоваться средствами с ретинолом.

"Ретинальдегид 0.1% - это стабильный и хорошо переносимый предшественник ретиноевой кислоты (витамина А). Он стимулирует обновление клеток, повышая жизнеспособность глубоких слоев эпидермиса, противодействует потере коллагена, что позволяет коже и деликатному участку вокруг глаз оказывать сопротивление внешним воздействиям и сохранять ровную текстуру, гладкую и эластичную", - говорит дерматолог.

Дерматологи не рекомендуют злоупотреблять горячими водными процедурами осенью. Под воздействием высокой температуры кожа начинает активно терять влагу, из-за чего быстро появляется чувство сухости, стянутости и шелушения. Старайтесь использовать теплую воду как для умывания, так и для приема душа, чтобы защитить свою кожу от обезвоживания.