Почему солнцезащитный крем такой дорогой и какая разница между дешевым и высококачественным SPF

Солнцезащитный крем летом - это незаменимая вещь. Он убережет кожу от солнечных лучей и будет служить профилактикой рака.

В чем разница между дешевым и высококачественным SPF, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Почему солнцезащитный крем так дорог?

Одной из основных причин, почему солнцезащитный крем может быть столь дорогостоящим, являются высококачественные ингредиенты и сложные формулы, необходимые для создания эффективной защиты от солнца.

Производители должны инвестировать в поиск ингредиентов, закупая компоненты, отвечающие строгим стандартам безопасности и эффективности, чтобы создать продукт, способный защитить вашу кожу от вредного ультрафиолетового излучения.

Это предполагает поиск надежных поставщиков и убеждение, что сырье является чистым, мощным и по крайней мере для некоторых брендов - экологически чистым.

По мере того, как предпочтения потребителей развиваются и становится доступной новая информация о потребностях защиты от солнца, компании постоянно стремятся к инновационным рецептурам, таким как продукты с уникальной текстурой и улучшенной водостойкостью, сохраняя при этом сильные фильтры UVA и UVB.

Могут ли недорогие кремы защитить от солнца (Скриншот)

Должен ли дорого стоить солнцезащитный крем?

Цена солнцезащитного крема в Украине, например, колеблется от 100 до 3000 грн.

Хотя было бы логично считать, что более дорогой SPF предлагает лучшую защиту, это не всегда так.

Какая разница между дешевым и дорогим SPF?

Главное отличие дешевого SPF от дорогого - это цена. На самом деле, активные ингредиенты в разных солнцезащитных кремах очень схожи, вне зависимости от того, сколько стоит тот или иной бренд.

Солнцезащитные кремы работают с помощью физических фильтров, защищающих вас от вредных ультрафиолетовых лучей, действуя как щит или зеркало, или с помощью химических фильтров, которые образуют тонкую защитную пленку, поглощающую ультрафиолетовое излучение до того, как оно проникнет в кожу.

"В солнцезащитных кремах есть определенное количество одобренных FDA активных ингредиентов, поэтому они присутствуют во всех кремах. Отличие только в дополнительных маслах и ингредиентах, которые обеспечивают дополнительные преимущества для здоровья кожи", - рассказал дерматолог Брендан Кемп.

Стоит ли покупать дорогой крем с SPF?

Короче говоря, это зависит от вашего кошелька. Некоторые бренды премиум-класса предлагают обещанную защиту, но опять же в бюджетном сегменте тоже можно найти средство.

Например, в Британии некоторые лосьоны собственных брендов супермаркетов, которые стоят всего 3 фунта, работали лучше, чем кремы из дорогих марок, по словам лидера потребителей Which.