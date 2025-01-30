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"Кожа - это зеркало". Какие признаки на лице свидетельствуют о проблемах со здоровьем

Четверг 30 января 2025 15:35
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"Кожа - это зеркало". Какие признаки на лице свидетельствуют о проблемах со здоровьем Какие проблемы со здоровьем могут возникать на коже (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Дарья Тищенко

Некоторые проблемы со здоровьем отражаются на внешнем виде человека. Бледность кожи или нездоровый румянец на лице могут быть признаками сбоев в организме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важных признаках на коже, которые нельзя игнорировать.

О чем может сигнализировать кожа

По словам косметолога Дарьи Тищенко, некоторые заболевания внутренних органов могут проявляться через кожу. Например, высыпания на лбу могут свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом или злоупотреблением сладких продуктов.

"Кожа - это своеобразное зеркало, которое может отражать внутренние процессы нашего организма", - добавила эксперт.

Тогда как появление гнойничков на носу может быть связано с изменением гормонального состояния, а воспаление на щеках свидетельствует об аллергии.

Нездоровый образ жизни также может отражаться на коже. Например, темные круги под глазами указывают на усталость и недосыпание.

К тому же тусклая кожа является признаком недостаточного количества витаминов и воды в организме.

Важно помнить, что кожа всегда подает сигнал о сбоях в организме и необходимо уметь вовремя распознавать.

Нередко кожа испытывает сухость или зуд, особенно зимой. Люди с хроническими заболеваниями кожи, такими как атопический дерматит (экзема), испытывают эти симптомы чаще и сильнее.

Однако диабет также может сделать кожу более склонной к зуду, как и лимфома. Заболевания щитовидной железы также могут вызвать сухость кожи.

Проблемы кожи, вызванные неправильным питанием

Правильное питание для кожи имеет важное значение. Недостаток основных нутриентов со временем проявляется следующими признаками:

  • потеря влаги и сухость
  • потеря тонуса и вялость
  • гиперпигментация, которая является одним из признаков фотостарения
  • тусклый цвет лица
  • повышенная сальность кожи, связанная с чрезмерной выработкой себума (кожного сала) сальными железами
  • высыпания и воспалительные процессы
  • ранние морщины и ускоренное старение кожи лица, шеи и зоны декольте

Ранее мы сообщали о 5 изменениях на коже, которые могут свидетельствовать о тяжелом состоянии.

Также косметолог рассказывала, как сделать кожу идеальной без использования косметики.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт American Academy of Dermatology.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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