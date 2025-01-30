"Кожа - это зеркало". Какие признаки на лице свидетельствуют о проблемах со здоровьем

Некоторые проблемы со здоровьем отражаются на внешнем виде человека. Бледность кожи или нездоровый румянец на лице могут быть признаками сбоев в организме.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важных признаках на коже, которые нельзя игнорировать.

О чем может сигнализировать кожа

По словам косметолога Дарьи Тищенко, некоторые заболевания внутренних органов могут проявляться через кожу. Например, высыпания на лбу могут свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом или злоупотреблением сладких продуктов.

"Кожа - это своеобразное зеркало, которое может отражать внутренние процессы нашего организма", - добавила эксперт.

Тогда как появление гнойничков на носу может быть связано с изменением гормонального состояния, а воспаление на щеках свидетельствует об аллергии.

Нездоровый образ жизни также может отражаться на коже. Например, темные круги под глазами указывают на усталость и недосыпание.

К тому же тусклая кожа является признаком недостаточного количества витаминов и воды в организме.

Важно помнить, что кожа всегда подает сигнал о сбоях в организме и необходимо уметь вовремя распознавать.

Нередко кожа испытывает сухость или зуд, особенно зимой. Люди с хроническими заболеваниями кожи, такими как атопический дерматит (экзема), испытывают эти симптомы чаще и сильнее.

Однако диабет также может сделать кожу более склонной к зуду, как и лимфома. Заболевания щитовидной железы также могут вызвать сухость кожи.

Проблемы кожи, вызванные неправильным питанием

Правильное питание для кожи имеет важное значение. Недостаток основных нутриентов со временем проявляется следующими признаками: