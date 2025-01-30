"Кожа - это зеркало". Какие признаки на лице свидетельствуют о проблемах со здоровьем
Некоторые проблемы со здоровьем отражаются на внешнем виде человека. Бледность кожи или нездоровый румянец на лице могут быть признаками сбоев в организме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важных признаках на коже, которые нельзя игнорировать.
О чем может сигнализировать кожа
По словам косметолога Дарьи Тищенко, некоторые заболевания внутренних органов могут проявляться через кожу. Например, высыпания на лбу могут свидетельствовать о проблемах с желудочно-кишечным трактом или злоупотреблением сладких продуктов.
"Кожа - это своеобразное зеркало, которое может отражать внутренние процессы нашего организма", - добавила эксперт.
Тогда как появление гнойничков на носу может быть связано с изменением гормонального состояния, а воспаление на щеках свидетельствует об аллергии.
Нездоровый образ жизни также может отражаться на коже. Например, темные круги под глазами указывают на усталость и недосыпание.
К тому же тусклая кожа является признаком недостаточного количества витаминов и воды в организме.
Важно помнить, что кожа всегда подает сигнал о сбоях в организме и необходимо уметь вовремя распознавать.
Нередко кожа испытывает сухость или зуд, особенно зимой. Люди с хроническими заболеваниями кожи, такими как атопический дерматит (экзема), испытывают эти симптомы чаще и сильнее.
Однако диабет также может сделать кожу более склонной к зуду, как и лимфома. Заболевания щитовидной железы также могут вызвать сухость кожи.
Проблемы кожи, вызванные неправильным питанием
Правильное питание для кожи имеет важное значение. Недостаток основных нутриентов со временем проявляется следующими признаками:
- потеря влаги и сухость
- потеря тонуса и вялость
- гиперпигментация, которая является одним из признаков фотостарения
- тусклый цвет лица
- повышенная сальность кожи, связанная с чрезмерной выработкой себума (кожного сала) сальными железами
- высыпания и воспалительные процессы
- ранние морщины и ускоренное старение кожи лица, шеи и зоны декольте
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт American Academy of Dermatology.
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