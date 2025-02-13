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Дерматолог назвала средство, которое на раз-два сделает ресницы длиннее, а брови гуще

Четверг 13 февраля 2025 19:10
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Дерматолог назвала средство, которое на раз-два сделает ресницы длиннее, а брови гуще Дерматолог рассказала, как отрастить густые брови (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждая мечтает о длинных густых ресницах и бровях и достичь этого можно с помощью правильного ухода и специальных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Екатерины Бакико.

Что приводят к выпадению бровей

У здоровых людей густота бровей и ресниц, их цвет и форма передаются генетически. В разном возрасте это может меняться: у маленьких детей часто длинные красивые ресницы, а в пожилом возрасте они становятся тоньше и реже.

Значительное уменьшение густоты бровей или их выпадение называется мадароз, а ресниц - целиарный мадароз. Это не самостоятельная болезнь, а симптом, который может быть вызван:

  • внутренними болезнями (заболевания щитовидной железы, ревматические болезни, гипервитаминоз витамина А)
  • кожными болезнями (пилярный кератоз, атопический дерматит, экзема, ихтиоз)
  • воздействием лекарств (химиотерапия, лазер, ботулотоксин)
  • трихологическими заболеваниями (очаговая алопеция, фронтальная фиброзирующая алопеция)
  • механическими травмами (выщипывание, наращивание ресниц)

В таких случаях помощь с ростом бровей и ресниц будет зависеть от причины и потребует обследований и лекарств.

Как ухаживать за бровями и ресницами

Общие правила ухода за бровями и ресницами включают:

  • очищайте брови и ресницы от грязи и макияжа ежедневно. Используйте нежные гипоаллергенные средства
  • хорошо увлажняйте эти зоны, это может быть ваш крем для век, обычный крем для лица или эмолент
  • если вы хотите отращивать брови, то прекратите их щипать
  • если брови и ресницы очень травмированы, агрессивные процедуры противопоказаны
  • полноценно и сбалансировано питайтесь, пейте достаточно воды и избегайте солнца

Как отрастить густые брови и длинные ресницы

Если брови и ресницы в хорошем состоянии, то можно использовать косметический эффект - подкрасить, нарастить или нарисовать, сделать татуаж, ламинирование и другие косметические процедуры.

Также дерматолог говорит, что можно применить средства для активного роста. Основными препаратами для увеличения роста ресниц является Биматопрост, а бровей - Миноксидил.

Наносите раствор на верхний край века в зоне роста ресниц ежедневно. Первый эффект заметен через 2-4 месяца.

"К сожалению, эффект заметен только на период применения. Когда прекращаете - ресницы становятся как и были раньше", - отметила врач.

Первый результат после применения средства для бровей будет заметен через 4-6 месяцев. Действие миноксидила продолжается только во время его применения.

После прекращения волосы возвращаются к первоначальному состоянию через 3-4 месяца.

Однако, важно отметить, что применять любые препараты стоит только после назначения врача.

Что не помогает для улучшения густоты бровей и ресниц

Масла - касторовое, кокосовое, чайного дерева, лавандовое, оливковое. Они действуют, как увлажняющий компонент, но не влияют на рост волосков, ничего не укрепляют и не улучшают.

Все потому, что банально не проникают в волосы и кожу.

Дарсонваль и массажи также не эффективны. БАДы, витамины, биодобавки, биотин - не имеют научных доказательств.

"Маски, огурцы, экстракты растений, пептиды, аминокислоты, коллаген. Нет научных доказательств их эффективности для роста волос", - добавила медик.

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