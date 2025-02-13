Дерматолог назвала средство, которое на раз-два сделает ресницы длиннее, а брови гуще

Каждая мечтает о длинных густых ресницах и бровях и достичь этого можно с помощью правильного ухода и специальных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Екатерины Бакико.

Что приводят к выпадению бровей

У здоровых людей густота бровей и ресниц, их цвет и форма передаются генетически. В разном возрасте это может меняться: у маленьких детей часто длинные красивые ресницы, а в пожилом возрасте они становятся тоньше и реже.

Значительное уменьшение густоты бровей или их выпадение называется мадароз, а ресниц - целиарный мадароз. Это не самостоятельная болезнь, а симптом, который может быть вызван:

внутренними болезнями (заболевания щитовидной железы, ревматические болезни, гипервитаминоз витамина А)

кожными болезнями (пилярный кератоз, атопический дерматит, экзема, ихтиоз)

воздействием лекарств (химиотерапия, лазер, ботулотоксин)

трихологическими заболеваниями (очаговая алопеция, фронтальная фиброзирующая алопеция)

механическими травмами (выщипывание, наращивание ресниц)

В таких случаях помощь с ростом бровей и ресниц будет зависеть от причины и потребует обследований и лекарств.

Как ухаживать за бровями и ресницами

Общие правила ухода за бровями и ресницами включают:

очищайте брови и ресницы от грязи и макияжа ежедневно. Используйте нежные гипоаллергенные средства

хорошо увлажняйте эти зоны, это может быть ваш крем для век, обычный крем для лица или эмолент

если вы хотите отращивать брови, то прекратите их щипать

если брови и ресницы очень травмированы, агрессивные процедуры противопоказаны

полноценно и сбалансировано питайтесь, пейте достаточно воды и избегайте солнца

Как отрастить густые брови и длинные ресницы

Если брови и ресницы в хорошем состоянии, то можно использовать косметический эффект - подкрасить, нарастить или нарисовать, сделать татуаж, ламинирование и другие косметические процедуры.

Также дерматолог говорит, что можно применить средства для активного роста. Основными препаратами для увеличения роста ресниц является Биматопрост, а бровей - Миноксидил.

Наносите раствор на верхний край века в зоне роста ресниц ежедневно. Первый эффект заметен через 2-4 месяца.

"К сожалению, эффект заметен только на период применения. Когда прекращаете - ресницы становятся как и были раньше", - отметила врач.

Первый результат после применения средства для бровей будет заметен через 4-6 месяцев. Действие миноксидила продолжается только во время его применения.

После прекращения волосы возвращаются к первоначальному состоянию через 3-4 месяца.

Однако, важно отметить, что применять любые препараты стоит только после назначения врача.

Что не помогает для улучшения густоты бровей и ресниц

Масла - касторовое, кокосовое, чайного дерева, лавандовое, оливковое. Они действуют, как увлажняющий компонент, но не влияют на рост волосков, ничего не укрепляют и не улучшают.

Все потому, что банально не проникают в волосы и кожу.

Дарсонваль и массажи также не эффективны. БАДы, витамины, биодобавки, биотин - не имеют научных доказательств.

"Маски, огурцы, экстракты растений, пептиды, аминокислоты, коллаген. Нет научных доказательств их эффективности для роста волос", - добавила медик.