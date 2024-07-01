Дерматолог назвала действенные способы, которые помогут справиться с повышенной потливостью

Методы уменьшения потоотделения

Врач-дерматовенеролог Виктория Миронюк рассказала, что для уменьшения потоотделения существуют определенные методики.

Прежде всего это антиперспиранты - средства содержащие алюминий хлорид, блокирующий утечку потовой железы.

Следующие медицинские процедуры - это использование инъекций ботулинотоксина в участках наибольшего потоотделения. Таким образом, блокируется нервный сигнал к потовой железе.

Также ионофорез - это метод электрического воздействия на потовые средства, который используется в основном для лечения гипергидроза ладоней и стоп.

Образ жизни и продукты

Эксперт отметила, что также важно влиять на свой образ жизни.

Стресс или жара могут провоцировать чрезмерное потоотделение. Важно носить одежду из натуральных тканей, которая позволяет коже дышать.

Некоторые продукты, такие как острая пища, алкоголь и кофеин могут влиять на количество пота и его запах.

Что действительно поможет

Лучше всего помогают средства с низкой дозой соли алюминия. Они физически блокируют протоки потовых желез. Если вы заблокируете 2% поверхности кожи - интоксикации не произойдет, это безопасно.

Соли алюминия - это один из самых неоднозначных компонентов в косметике. Все исследования о негативном влиянии на здоровье не имеют качественных подтверждений.

Потому регуляционные органы FDA не запрещают использовать антиперспиранты с солями алюминия. Однако если именно этот ингредиент вызывает у вас повышенное потоотделение или тревожность, то следует использовать средства без алюминия с натуральными компонентами. Однако они никак не будут влиять на количество пота, а будут влиять на запах.

Частым побочным действием солей алюминия является контактный раздражающий дерматит. Он встречается довольно часто, однако есть определенные нюансы в нанесении этих средств. Прежде всего соли алюминия нужно наносить на участки рук, ног и подмышками. Важно нанесение в вечернее время на чистую кожу. После бритья или какого-либо вида эпиляции такие средства наносить нельзя.

Наносить нужно 5-7 дней каждый вечер. Далее после получения результата для поддержания наносим это средство один раз в 5-7 дней.