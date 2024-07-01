Дерматолог назвала дієві способи, які допоможуть впоратися з підвищеною пітливістю

З проблемами сильного потовиділення щодня стикаються як чоловіки, так і жінки. Така проблема може серйозно псувати життя, причому у всіх сферах. Варто знати про способи, які дійсно допоможуть уникнути такої проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Svij.doc.
Лікар-дерматовенеролог Вікторія Миронюк розповіла, що для зменшення потовиділення існують певні методики.
Перш за все це антиперспіранти - засоби які містять алюміній хлорид, який блокує виток потової залози.
Наступні медичні процедури - це використання ін'єкцій ботулінотоксину в ділянках найбільшого потовиділення. Таким чином блокується нервовий сигнал до потової залози.
Також іонофорез - це метод електричного впливу на потові засоби, який використовується в основному для лікування гіпергідрозу долоней та стоп.
Експерт зазначила, що також важливо впливати на свій спосіб життя.
Стрес або спека можуть провокувати надмірне потовиділення. Важливо носити одяг з натуральних тканин, який дозволяє шкірі дихати.
Певні продукти, такі як гостра їжа алкоголь та кофеїн можуть впливати на кількість поту та його запах.
Найкраще допомагають засоби з низькою дозою солі алюмінію. Вони фізично блокують протоки потових залоз. Якщо ви заблокуєте 2% поверхні шкіри - інтоксикації не станеться, це безпечно.
Солі алюмінію - це один з найнеоднозначніших компонентів в косметиці. Усі дослідження про негативний вплив на здоров'я не мають якісних підтверджень.
Тому регуляційні органи FDA не забороняють використовувати антиперспіранти з солями алюмінію. Проте, якщо саме цей інгредієнт викликає у вас підвищене потовиділення чи тривожність, то варто використовувати засоби без алюмінію з натуральними компонентами. Проте вони ніяк не будуть впливати на кількість поту, а лише будуть впливати на запах.
Найчастішою побічною дією солів алюмінію є контактний подразливий дерматит. Він зустрічається досить часто, проте існують певні нюанси в нанесенні цих засобів. Пер за все солі алюмінію потрібно наносити на ділянки рук, ніг та під пахвами. Важливим є нанесення у вечірню пору на чисту шкіру. Після гоління або будь-якого виду епіляції такі засоби наносити не можна.
Наносити потрібно 5-7 днів щовечора. Далі після отримання результату для підтримки наносимо цей засіб один раз в 5-7 днів.
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