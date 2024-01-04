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Будет упругой и сияющей: дерматолог рассказала, как нужно ухаживать за кожей сейчас

Четверг 04 января 2024 10:15
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Будет упругой и сияющей: дерматолог рассказала, как нужно ухаживать за кожей сейчас Как ухаживать за кожей в холодное время (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

При уходе за кожей в холодное время важно обратить внимание на некоторые нюансы. В частности, это поможет избежать нежелательных последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram медицинского сообщества Svij.doc.

Как ухаживать за кожей

Врач-дерматолог Виктория Миронюк рассказала, что снижение температуры, изменение влажности и сухое тепло от радиаторов приводят к сухости кожи и обострению хронических дерматологических болезней, сопровождающихся шелушением и зудом.

Крем с керамидами

По словам эксперта, жирные кислоты необходимо пополнять в холодные месяцы для поддержания кожного барьера.

Предотвращайте обезвоживание

В холодное время к уходу следует добавлять тонер, сыворотку или маску с гиалурированной кислотой, увлажняющий крем.

Эмоленты для тела

Не стоит забывать об эмолентах для тела. Это ингредиенты, которые должны смягчать и устранять шелушение, стянутость кожи.

Избегание чрезмерной эксфолиации

Чрезмерное отшелушивание может приводить к образованию микротрещин в кожном барьере, что приведет к еще большей потере воды и воспалению.

Увлажнение воздуха

В холодное время года следует инвестировать в увлажнитель воздуха. Сухое тепло от радиаторов и недостаток влажности в доме, квартире или офисе - еще одна угроза для кожного барьера.

Список полезных привычек

Кроме использования специальных косметических средств по уходу за кожей, следует ввести в повседневную жизнь и некоторые "полезные привычки".

Зимой очень важно употреблять достаточно жидкости, чтобы не допустить обезвоживания кожи.

Для душа, ванны и умывания рекомендуют использовать не горячую воду, а теплую - горячая вода быстро испаряется и нарушает защитный барьер кожи.

Уход за кожей зимой должен быть мягким, максимально щадящим: не нужно ее сильно тереть и массировать. Также лучше избегать частых контрастных умываний - перепадов температур коже хватает и без них.

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