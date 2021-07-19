У Києві затопило станцію метро, вулиці міста заливає водою

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу КМДА .

Станцію метро "Берестейська" зачинено на вхід та вихід. Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково.

Зазначимо, що у Києві різко погіршилась погода, прямо зараз місто заливає водою. У деяких районах значно ускладнився рух транспорту.