Гроші не фонять: у Чорнобильській зоні збирали радіоактивні ягоди на продаж

У Чорнобильській зоні збирали радіоактивну чорницю (фото: dpsu.gov.ua)

У Чорнобильській зоні зловмисники зібрали близько 200 кг радіоактивної чорниці

У Чорнобильській зоні затримали порушників, які збирали ягоди на продаж - хоча радіаційний фон чорниці майже вдвічі перевищував допустиму норму.

Про це 18 липня повідомили в Держприкордонслужбі на сторінці в Facebook.

Зловмисники встигли зібрати кілька великих коробок ягід загальною масою майже 200 кг.

"Ділків" в зоні ЧАЕС накрив прикордонний наряд відділу "Млачівка" спільно зі співробітниками Нацполіції.

Порушниками виявилися троє чоловіків - жителів Рівненської області.

"Зібрану чорницю громадяни мали намір продати. Про те що радіаційний фон "врожаю" майже вдвічі перевищував допустиму норму, збирачів не бентежило", - йдеться в повідомленні.

Так, радіаційний фон ягід подекуди заходив за показник 0,5 µSv/h, при тому, що допустимим є до 0,3 µSv/h.

Треба сказати, що подібний збір ягід у Чорнобильській зоні з метою подальшого продажу в різних містах практикується порушниками не вперше. Раніше правоохоронці затримували збирачів чорниці з десятками кг "фонящих" лісових ягід.

Відео: У Чорнобильській зоні "ділки" зібрали близько 200 кг радіоактивної чорниці, яку хотіли продати

У ДПСУ поінформували, що за фактом нинішнього інциденту на зловмисників склали протоколи за ст. 46-1 КУпАП "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення". Також прикордонники направили повідомлення в уповноважені органи про виявлення ознак правопорушення за ст. 267-1 КК "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки".

У Чорнобильській зоні затримали збирачів радіоактивної чорниці (фото: dpsu.gov.ua)

Як повідомлялося раніше, лікарка попередила про те, що багато ягід і фруктів може бути дуже небезпечно для здоров'я.