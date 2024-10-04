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День избавления от негатива. Что обещает астропрогноз на 4 октября и как привлечь удачу

Пятница 04 октября 2024 08:25
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День избавления от негатива. Что обещает астропрогноз на 4 октября и как привлечь удачу Какой цвет доставит счастье 4 октября (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Эта пятница, 4 октября, может помочь избавиться от негатива и проблем. Впрочем, не стоит забывать о Коридоре затмений и Черной Луне, которые могут испортить немало планов.

Что готовит нам этот день и какие советы стоит учесть, эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) рассказала астролог Катерина Соловьева.

Прогноз астропогоды на 4 октября

Все еще действует Коридор затмений. Кроме того, астролог напомнила о сочетании Меркурия и Солнца с Черной Луной. Поэтому 4 октября не стоит выяснять отношения, делать что-то важное, все дела лучше перенести.

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Избегайте сексуальных развлечений. Пассивность может привести к развитию мнительности, подозрительности и коварства", - советует Соловьева.

"Неиспользованная энергия может нанести вред здоровью. День активных действий, борьбы, соревнований, расширения, освобождения от негативных эмоций, неуважения к себе и окружающим, время преодоления своих нежелательных качеств. Удача будет на стороне тех, кто глубоко верит в свой успех", - добавила она.

По словам астролога, в пятницу наступает период раскаяния, прощения и исправления ошибок. Поэтому следует выполнять просьбы окружающих.

Каким знакам Зодиака повезет в октябре (иллюстрация: freepik.com)Гороскоп на 4 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

4 октября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета: большие финансовые платежи, оформление брака, новые знакомства, регистрация бизнеса, ценные приобретения, кредиты, обновление собственного имиджа и дизайна квартиры, новые косметологические, пластические и хирургические процедуры, злоупотребление незнакомой пищей", - предупредила астролог.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами (особенно розами). Воздержитесь от романтики, уделите время творчеству", - резюмировала она.

К слову, ранее стало известно, какие знаки Зодиака получат отличные новости уже 4 октября.

Кроме того, читайте Таро-гороскоп до конца недели для всех знаков Зодиака.

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