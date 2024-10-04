День звільнення від негативу. Що обіцяє астропрогноз на 4 жовтня і як залучити успіх

Ця п'ятниця, 4 жовтня, може допомогти звільнитися від негативу та проблем. Втім, не варто забувати про Коридор затемнень та Чорний Місяць, які можуть зіпсувати чимало планів.

Що готує для нас цей день та які поради варто врахувати, ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповіла астролог Катерина Соловйова.

Прогноз астропогоди на 4 жовтня

Усе ще діє Коридор затемнень. Окрім цього, астролог нагадала про поєднання Меркурія та Сонця з Чорним Місяцем. Через це 4 жовтня не варто з'ясовувати стосунки, робити щось важливе, всі справи краще перенести.



"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Уникайте сексуальних розваг. Пасивність може призвести до розвитку недовірливості, підозрілості та підступності", - радить Соловйова.

"Невикористана енергія може зашкодити здоров’ю. День активних дій, боротьби, змагань, розширення, звільнення від негативних емоцій, неповаги до себе та оточуючих, час подолання своїх небажаних якостей. Удача буде на боці тих, хто глибоко вірить в свій успіх", - додала вона.

За словами астролога, у п'ятницю настає період каяття, пробачення та виправлення помилок. Тому варто виконувати прохання оточуючих.

Гороскоп на 4 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

4 жовтня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета: великі фінансові платежі, оформлення шлюбу, нові знайомства, реєстрація бізнесу, коштовні придбання, кредити, оновлення власного іміджу та дизайну квартири, нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури, зловживання незнайомою їжею", - попередила астролог.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами (особливо трояндами). Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час творчості", - резюмувала вона.