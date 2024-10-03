Карты Таро сулят прекрасные новости трем знакам Зодиака. Ждите чуда уже в пятницу
Уже в пятницу, 4 октября, представителям трех знаков Зодиака очень повезет. Карты Таро сулят им насыщенный день и радостные события.
Какие знаки Зодиака станут главными счастливчиками этой пятницы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Козерог
В этот день вы можете понять, что готовы к новым свершениям. Позвольте смелости и желанию громко о себе заявить привести вас к успеху. Карты Таро советуют вам набраться уверенности и не сомневаться в том, что вы сможете воплотить все свои мечты в реальность.
Кроме этого, в пятницу вам не стоит медлить с важными решениями. Если вы хотите что-то сказать или сделать - делайте и говорите, не ждите удобного случая или удачного момента. Пришло время жить здесь и сейчас, не откладывайте свое счастье "на потом".
Дева
Карты Таро сулят вам максимально продуктивный и интересный день. В пятницу вам стоит отбросить чувства и сомнения, на пути к успеху важно задействовать всю мудрость и логику. Откажитесь от импульсивных поступков и займитесь делами, которые вы пытались переложить на кого-то другого.
Как только вы начнете брать все в свои руки и не бояться ответственности, все изменится к лучшему. Вы точно получите крутые новости и поймете, что по-настоящему счастливые перемены приходят к тем, кто не ждет у моря погоды, а действует.
Телец
В пятницу вы можете поверить в чудеса. Ваша жизнь наполнится радостью и хорошими новостями. И если вы понимаете, что готовы к чему-то грандиозному - не ждите понедельника, начинайте действовать.
Постарайтесь не засиживаться дома, вам нужно побольше общаться с людьми и взаимодействовать с коллегами. Желание плыть по течению вполне объяснимо, однако вам оно никак не поможет.
К слову, ранее мы уже рассказывали, кому октябрь подарит огромное счастье.
Помимо этого, ранее стало известно, каким знакам Зодиака повезет на выходных.