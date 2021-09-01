День знань 2021: милі привітання з 1 вересня для учнів, студентів та вчителів

Листівки, вітальні вірші та проза з 1 вересня

***

Перше вересня настало,

Як же довго ти чекала!

Всіх ляльок в шухлядку склала,

В школу жодної не брала.

Відтепер ти - учениця,

На "12" будеш вчиться!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці - і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, зі святом!

***

***

Бажаю тобі в День знань

Легких домашніх завдань,

Тільки хороших балів

І вірних друзів навалом!

***

З 1 вересня скоряйте нові вершини знань, зустріньте добрих і надійних друзів та здійснюйте заповітні мрії. А ваші здібності та наполегливість нехай стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України!

***

В цей щасливий і радісний день

Тебе зі святом вітаю.

Щастя, успіхів, мирного неба

Від щирого серця бажаю.

***

***

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок - не майте!

***

Вітаю з Днем знань, з новим навчальним роком! Нехай цей рік принесе безліч нових відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, плідним і наповниться тільки позитивними результатами, новим досвідом і відмінним настроєм.

***

***

З Днем знань, дорогі вчителі. Бажаємо вам неймовірних сил, здоров'я, натхнення, оптимізму, ентузіазму, сміливості, наполегливості, рішучості, бадьорості й багато чудових ідей, щоб поповнити голови учнів новими знаннями, щоб зробити цей навчальний рік вельми успішним і плідним. Всіх благ вам, милі вчителя.

***

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті - це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "втікача".

***

***

Вітаю з Днем знань! Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно, нехай кожен день знаменується нехай навіть і маленької, але перемогою, нехай отримані знання і навички відкривають перед тобою нові двері до мрій, інтересів та рекордів.

***

Бажаю гарно вчитись,

На хлопців не дивитись,

Бо в хлопців карі очі,

Мішають на уроці.

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

***

Незабудок букетик малий

Зоріє у тебе на грудях,

Стелиться шлях непростий та ясний,

Для тебе між добрії люди.

Все добре зі школи візьми у життя,

І вчительську мудрість, і шану від друзів,

Хай легкою буде доля твоя,

Хай люблять тебе і шанують усюди.

***

1 вересня не хочеться вчитися,

З друзями у дворі хочеться веселитися,

Але треба відпочити від компа і гулянь,

1 вересня приходить на День знань.

Бажаю не байдикувати і книги відкривати,

Граніт науки гризти й мізки практикувати,

Хто дуже багато знає, той багато чого доб'ється,

А кому "гальорку" тре - той там і залишиться!

***

Нехай цей навчальний рік стане роком великих починань, досягнення нових вершин, а здоров'я, успіхи та прагнення до знань будуть вашими постійними супутниками.

***

***