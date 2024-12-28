Последние дни 2024 года подарят шанс на миллион 4 знакам Зодиака

В последние дни этого года представителям 4 знаков Зодиака смогут воплотить в жизнь свою мечту. Гороскоп сулит им немало чудес.

Козерог

Соберите всю волю в кулак и запланируйте на последние дни этого года самые важные события, с которыми вы боялись сталкиваться. Вы сможете решить все вопросы и поставить точку в историях, из-за которых не могли двигаться вперед. Судьба дает вам шанс на счастье, не стоит его упускать.

Телец

Гороскоп до конца декабря советует вам избавиться от страхов и всего, что не дает вам расправить крылья. Оглянитесь и подумайте, что бы вы хотели изменить. У вас будет редкая возможность внести правки в историю вашей жизни, благодаря чему мечта, на которую вы уже махнули рукой, все же осуществится.

Рыбы

Не стоит поддаваться сомнениям, из-за которых вы часто топчетесь на одном месте. Стряхните с себя пыль и начинайте двигаться вперед. Вы сможете запрыгнуть в последний вагон и успеете добиться желаемого в этом году. Однако помните, времени не так и много.

Дева

Гороскоп на конец года сулит вам фантастические события, о которых вы даже боялись мечтать. Пора срывать с неба все звезды и не переживать о том, что скажут люди. Оставьте врагов в прошлом, готовьтесь к Новому году и начинайте его без сожалений и желания постоянно зацикливаться на прошлом.